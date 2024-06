Concorezzese, si cambia. Arriva mister Bertoni

Il sesto posto, i playoff acciuffati a campionato finito dopo la vittoria della Manara della Coppa Italia (e conseguente promozione) onorati senza alcuna sconfitta sono le basi da cui riparte la Concorezzese per la stagione 2024/25. In cui cambieranno parecchie cose. Non chi la costruirà perché il direttore sportivo Glauco Paggetta resta saldamente al suo posto. Da lui in giù si apre una sorta di nuovo ciclo a partire dall’allenatore che sarà Marco Bertoni che dopo la retrocessione dall’Eccellenza a Cantù 12 mesi fa e l’esonero a Giussano nel girone di ritorno, ritrova stimoli positivi in una piazza nuova. Motiva la scelta lo stesso Paggetta.

"Prima di tutto se parliamo delle sue due ultime annate bisogna analizzare bene i contesti in cui si sono svolte. È importante per capire... E poi sul valore di Marco non si discute e lo ha dimostrato da altre parti come a Cabiate ad esempio, ma non solo. Volevamo innanzitutto ripartire da una figura che si prestasse ad un certo tipo di lavoro, ma soprattutto che sapesse rapportarsi con i giocatori in primis, ma anche con la società. E lui sa farlo benissimo". Con Bertoni ci sarà anche una svolta a livello tattico molto sostanziosa perché si passerà dalla difesa a tre a quella a quattro, un passaggio che influirà sulle scelte in fase di mercato. Che, in entrata, è ancora agli inizi (l’unico ingresso ufficiale è quello del difensore proveniente dalla Settalese Stefano Papa, classe 1995, che lascia il suo club dopo una decina di anni), mentre in uscita ha fatto registrare già qualche defezione di spicco a partire da Daniele Prato che dal 2020 indossava la casacca a strisce bianco e rosse. Salutano Concorezzo anche Andrea Marzucca (centrocampista del 2002 da 8 reti nell’ultima stagione, vicino alla Casati Arcore) e l’attaccante Antonio Sclapari (6 gol).