Conero amaro, il derby è dell’Ancona. Ora per la Fermana si fa durissima

2

FERMANA

1

FERMANA (4-4-1-1): Borghetto; Heinz, Fort, Santi, Carosso (dal 15’ st Petrelli); Malaccari (dal 15’ st Pistolesi), Scorza (dal 38’ st Gianelli), Misuraca, Petrungaro (dal 38’ st Condello); Giovinco (dal 12’ st Marcandella); Sorrentino. A disposizione: Mancini, Furlanetto, Bonfigli, Giandonato, De Santis, Granatelli, Niang, Locanto. Allenatore: Stefano Protti.

(3-5-2): Perucchini; Cella, Mondonico, Marenco (dal 16’ st Pasini); Clemente, Basso, Saco (dal 1’ st Gatto), Prezioso (dal 34’ st Vogiatzis), Martina (dal 46’ st Radicchio); Moretti (dal 16’ st Giampaolo), Spagnoli. A disposizione: Vitali, Pierandrei, Energe, D’Eramo, Agyemang, Barnabà. Allenatore: Gianluca Colavitto.

Arbitro: Zoppi di Firenze.

Marcatori: 2’ st, 7’ st Spagnoli, 45’ st Sorrentino

Note: ammonito Saco, Marenco, Prezioso, Basso, Spagnoli, Vogiatzis e Mondonico per l’Ancona; Heinz, Malaccari, Carosso e Sorrentino per la Fermana; espulso Misuraca per la Fermana; 5-4 corner, 4-1 fuorigioco; 2’ pt 5’ st recupero.

Il derby è dell’Ancona. La doppietta di Spagnoli condanna la Fermana. Il primo squillo della partita è dell’Ancona quando da calcio d’angolo Spagnoli colpisce di testa, Sorrentino poco davanti alla linea respinge. La Fermana si fa vedere al 22esimo con Petrungaro che si defila sulla sinistra ma non riesce a inquadrare la porta. Grande chance al 33esimo per la squadra di Protti: bell’esterno di Petrungaro per Misuraca che dentro l’area ne salta uno ma al momento del tiro viene murato. Sugli sviluppi di quel corner, Heinz sul secondo palo la rimette dentro di testa, sul pallone ci si avventa Scorza che però da buonissima posizione non riesce a calciare. Episodio controverso dopo pochi minuti con Saco che, già ammonito, fa due falli nella stessa azione, entrambi ravvisati dall’arbitro che però ha deciso di non estrarre il secondo giallo. Passano due minuti e compie un altro intervento scomposto su Malaccari per il quale il direttore di gara dà nuovamente vantaggio. Decisione che scatena l’ira del ds della Fermana Andreatini e lui, a differenza del maliano, viene espulso. Ma la Fermana non si fa distrarre e Sorrentino impegna Perucchini con un bel tiro tiro di controbalzo dal limite dell’area. Nel finale di primo tempo viene espulso anche Colavitto per uno spintone a Misuraca. Inizio di secondo tempo traumatico per la Fermana. L’Ancona dopo due minuti guadagna un rigore per fallo di Carosso su Moretti. Sul dischetto si presenta Spagnoli che non sbaglia. Cinque minuti dopo, l’attaccante si gira bene in area e fa partire un bolide imprendibile per Borghetto. Un minuto dopo la Fermana reclama un penalty che sembrava abbastanza palese per una scivolata in area ai danni di Petrungaro. Attacca ancora l’Ancona con sempre Spagnoli pericoloso: da ottima posizione la piazza ma Borghetto respinge. Nel finale, Petrungaro ci prova con il destro a giro e serve un miracolo di Perucchini su Petrelli per non far riaprire la gara. Ci pensa Sorrentino a farlo con un bel colpo di testa. In pieno recupero arriva anche il rosso per Misuraca che prende il secondo giallo per una sbracciata su Giampaolo. L’ex Cesena la riapre però quando è troppo tardi. Tolto un arbitraggio ampiamente da rivedere, per la Fermana, se non lo era già, ora si fa durissima.

Filippo Rocchi