Consandolo difende il primato in collina. Mesola prenota il sorpasso col Felsina

Trasferta di montagna per il Consandolo, che difenderà (ore 15.30) il primato in classifica, tre vittorie in altrettante partite, sul sintetico di Vado dalla Valsetta Lagaro, una matricola insidiosa. Rossoblù ancora orfani di Badjie ma con Colombani in gran forma, autore di una doppietta anche in Coppa, gol che hanno permesso il passaggio del turno. Il Mesola potrebbe approfittare di un eventuale passo falso della formazione argentana se riuscisse a superare il Felsina. I castellani lamentano tre assenze, vale a dire lo squalificato Telloli e gli infortunati Marandella e Cavallari, ma sono imbattuti, reduci da due vittorie e un pareggio, peraltro con la corazzata Bentivoglio.

"La squadra è in fiducia – afferma ottimista il presidente Massimo Modena –, siamo partiti bene ma siamo consapevoli che non abbiamo ancora fatto niente, siamo appena all’inizio. Nessuna si sogna di sottovalutare il Felsina, squadra competitiva, che naviga a metà classifica. Dalla nostra c’è il positivo bilancio dell’anno scorso: una vittoria in casa e un pareggio in trasferta". In salute anche la Centese, che riceverà lo Junior Corticella orfana di Minelli e Novi, ma torna a disposizione bomber Costantini.

"Affrontiamo una squadra giovane, allenata da un tecnico in gamba che conosco e apprezzo come Curcelli – dice Ciro Di Ruocco, il tecnico biancoceleste – In organico ha un giovane cresciuto nel vivaio della Centese, Bozzato, con noi tre anni fa in Promozione, l’anno purtroppo della retrocessione ai play out. Siamo in striscia positiva, sei vittorie nelle ultime sette partite tra Coppa e campionato, esprimiamo anche del buon calcio. Dobbiamo dare continuità". Trasferta ad alto rischio a Borgo Tossignano per il Casumaro, che farà visita alla Valsanterno, una delle papabili per il salto di categoria, osso durissimo anche per il Masi Torello Voghiera, in casa con la Comacchiese dei tanti ex, da Campi a Fregnani per arrivare a bomber Gherlinzoni. Obiettivo tre punti per la X Martiri, che a Porotto riceve il Trebbo, formazione alla portata. Stesso obiettivo per la Portuense, che se la vedrà a domicilio con il Faro di Gaggio Montano. Nell’ultimo allenamento si è infortunato in modo serio il portiere Lofiego, con sospetta frattura della tibia e lesione ai legamenti della caviglia, fortunatamente infortuni più lievi per Borsetti e Luciani. Per contro ci sarà il debutto dei nuovi acquisti Mariani Bautista e Staine, il primo un difensore centrale di esperienza e stazza, che va colmare la lacuna dell’addio di Sorrentino e l’altro un attaccante che vanta trascorsi in Serie D. Si è intanto svuotata l’infermeria, a disposizione Formigoni, Taroni, Renzi e Braghiroli.

Franco Vanini