Consandolo ko di misura. Si impone lo Sparta

Sparta Castelbolognese

1

Consandolo

0

SPARTA CASTELBOLOGNESE: Baldani, Baldi, Castellari, Bacchilega, Tirello, Gavelli, Pollino (35’ st Cardelli), Gordini (12’ st Strazzari), Battiloro, Galassi, Visani. A disposizione: Landi, Esercizio, Giunchedi, Di Napoli, Russo, Penazzi. All.: Merenda.

CONSANDOLO: Darraj, Gaiani, Ambrosecchia (18’ st Squarzoni), Brandolini, Liri (36’ st Merighi), Trentini, Rimondi (1’ st Dell’Isola), Mazzoni, Colino (25’ st Bianconi), Badjie (30’ st Vallesani), Giberti. A disposizione: Guerra, Fabbri, Baglietti, Tufa. All.: Dirani.

Arbitro: Crociani di di Cesena.

Rete: 40’ pt Visani (S).

Note: ammoniti: Baldi (S), Castellari (S), Brandolini (C). Espulso: Brandolini (C) al 41’ st.

Vittoria casalinga per lo Sparta Castelbolognese, che passa con il risultato di 1-0 contro il Consandolo, in questa diciottesima giornata. I padroni di casa dello Sparta avevano chiuso il girone di andata con una vittoria sul Casumaro, mentre il Consandolo era reduce da una sconfitta.

La partita nei primi minuti rimane bloccata, con nessuna delle due squadre che riesce a imporre il proprio gioco sull’altra.

La prima occasione per gli ospiti, e passa per i piedi del numero 10 Badje, che dopo una bella combinazione sulla trequarti si libera al tiro, ma trova la pronta risposta di Baldani. Nel finale di primo tempo alzano il ritmo i padroni di casa, che non lasciano spazi alla manovra del Consandolo.

Al minuto 40 arriva la rete del vantaggio per lo Sparta Castelbolognese, siglata dal numero 11 Visani, che dopo una bella azione sulla fascia si ritrova a tu per tu con Darraj, e insacca l’1-0. Per la prima frazione è tutto.

Nella ripresa partono meglio gli ospiti del Consandolo, che alla ricerca del pareggio si fanno vedere nella metà campo avversaria. Al 10’ occasione da corner per gli ospiti, ma l’incoronata del numero 6 Trentini si spegne a lato dalla porta difesa da Baldani.

Al minuto 41 rimangono in 10 uomini gli ospiti del Consandolo, in seguito all’espulsione per somma di ammonizioni del numero 4 Brandolini.

Nel finale gestiscono bene i padroni di casa dello Sparta Castelbolognese, che in superiorià numerica riescono a mantenere la rete inviolata fino al triplice fischio.

Inizia quindi con una vittoria il girone di ritorno dello Sparta Castelbolognese, che sale a quota 23 in classifica e si allontana alla zona playout, mentre rimangono a quota 27 a sole 4 lunghezze dalla zona playoff gli ospiti del Consandolo, che nella prossima giornata affronteranno in casa la Comacchiese.