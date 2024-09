Consandolo-Mesola, è già duello per la vetta

Non si ferma il Consandolo, con il colpaccio a Porotto guida la classifica a punteggio pieno. "Il nostro portiere Lesi è stato determinante – afferma il presidente Luigi Maggi – parando un rigore a Evali ed effettuando altri interventi salva risultato. Alberani alla vigilia temeva Liri? E aveva ragione. Dalla sua zolla preferita ha capitalizzato il calcio piazzato. Con la X Martiri abbiamo giocato bene, cinici e concreti. Una partenza sprint del genere non me l’aspettavo, soprattutto ricordando quella dell’anno scorso, appena 3 punti nelle prime tre gare. Non siamo in testa per caso, i nuovi arrivati hanno alzato il livello. E domenica c’è lo scontro diretto in casa con il Mesola". E a proposito dei castellani, hanno piegato in riva al Po la resistenza del Casumaro. "La vittoria è meritata, ci siamo complicati un po’ troppo la vita nel secondo tempo, specie nel finale – è la disamina di Oscar Cavallari, l’allenatore – Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, nel secondo tempo i ragazzi sono entrati in campo con l’atteggiamento sbagliato, hanno perso le distanze e perso in sicurezza dopo il bellissimo gol in rovesciata di Vinci".

Batosta invece per il Masi Torello Voghiera, che incassa quattro gol e la terza sconfitta consecutiva. La retrocessione e la rivoluzione tecnica è dura da digerire, la panchina di Lega però non corre pericoli. "A differenza degli altri anni, quando nella fase di difficoltà saltava la panchina, quest’anno il mister lo terrò fino alla fine, i cambiamenti semmai saranno per i giocatori", afferma il dg Quarella. E aggiunge: "Eravamo consapevoli che la ripartenza sarebbe stata dura, ma non una roba del genere. Bisogna prendere provvedimenti, altrimenti si rischia la seconda retrocessione consecutiva".

Quattro gol anche per la Centese, ma li ha rifilati al malcapitato Felsina. Ciro Di Ruocco getta acqua sul fuoco: "Serve equilibrio, sia quando si perde come con il Consandolo, che quando si vince, in casa con il Felsina. Dovevamo confermarci sui livelli di Coppa: siamo sulla strada giusta". Comacchiese dai due volti a Vado contro il Lagaro. "Nel primo tempo abbiamo preso due gol da fallo laterale, il Lagaro per il resto non ha fatto un tiro in porta – dice Candeloro, l’allenatore – abbiamo pagato le tante assenze in difesa". Prima sconfitta in campionato della Portuense, la matricola Petroniano ha vinto con il più classico dei risultati. Anche in casa rossonera hanno pesato le assenze: "Sono 20 giorni che aspetto rinforzi, l’unico arrivato è un ragazzo di 20 anni - dice Mariani –. Adesso la palla passa al direttore generale Baiesi".

Franco Vanini