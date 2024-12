Consandolo passa di misura

consandolo

1

junior corticella

0

CONSANDOLO: Lesi, Bianconi (15’st Frighi), Bozzato, Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Soltana (41’st Hassan), Colino (24’st Nicolasi), Giberti (32’st Gentili), Colombani (18’st Cataldo). A disp: Guidi, Chahbouni, Trotta, Kalogeroupoulos. All. Dirani.

JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Giorni (28’st Dos Santos), Venturi, Grassi (29’st Ruggeri), Soffritti, Franchini, Cinti, Caputo (37’st Lambertini), Dos Santos, Guerra, Baravelli (15’st Natale). A disp: Simone, Capizzi, Coletti, Di Marcello, Querzoli. All. Curcelli.

Arbitro: Musolesi di Bologna.

Marcatore: 30’pt Trentini.

Note: ammoniti Colombani, Natale e Grassi.

E’ stato più difficile del previsto per il Consandolo aver ragione del fanalino di coda Corticella, che si è presentato ad Argenta con una formazione nuova di zecca, dopo aver operato pesantemente sul mercato, con sei innesti, tutti prelevati dal Petroniano, lo stesso club dove ha pescato pure il Consandolo, che si è rafforzato con Cataldo, Bozzato e Sortana, che ha debuttato giusto ieri.

Non è stata una gran partita, entrambe le formazioni erano frenate da una classifica pericolosa, i padroni di casa sono stati più concreti. Il primo squillo è del Corticella, un tiro di Franchini dal limite che rimbalza davanti a Lesi, che si rifugia in angolo. Alla mezz’ora rossoblù in vantaggio: calcio d’angolo sul secondo palo bene eseguito da Rimondi, il portiere liscia la presa, Trentini (nella foto) sbuca nel traffico e appoggia in rete. Al 42’ progressione di 40 metri di Cinti, giunto al limite dell’area calcio forte sul primo palo, il legno salva Lesi. Risposta a stretto giro del Consandolo, ancora su calcio d’angolo, il colpo di testa di Colombani è salvato in extremis dal portiere, tra le proteste rossoblù che sostenevano che il pallone avesse varcato la linea di porta. Il secondo tempo è più avaro di emozioni. Al 13’ sponda di Baravelli per Guerra, il tiro da buona posizione è centrale. Alla mezz’ora Rimondi da fuori impegna Garoia in una parata a terra. Al 38’ l’ultima iniziativa degna di nota della partita. Triangolazione tra Rimondi e Gentili, il nuovo entrato calcia al volo, con un tiro che sorvola di poco la traversa.

Franco Vanini