Continua la risalita. L’allenatore Possanzini: "Il Tolentino ha qualità e i ragazzi lo hanno già fatto vedere»

Il Tolentino prosegue la marcia di recupero dopo il deludente avvio di stagione. Ora la squadra, con 18 punti in classifica, è più lontana dai bassifondi, viaggia addirittura al settimo posto assieme a Montefano e Urbania. Domenica, contro l’Atletico Azzurra Colli, è arrivata la quarta vittoria di fila. "I ragazzi sono stati bravi a giocare con calma perché avevano di fronte una squadra dai valori individuali importanti – dice il tecnico cremisi Matteo Possanzini – e ben organizzata in campo. All’inizio abbiamo fatto dei buoni 20 minuti di gioco, facendo correre molto gli avversari. E questo forse nella ripresa ha pesato sul loro rendimento. Quindi possiamo dire che il secondo tempo è stato preparato anche dal primo...".

In ogni caso la formazione è uscita fra gli applausi del pubblico che ha apprezzato la bella prestazione. "Dobbiamo stare sereni ed essere consapevoli del lavoro che facciamo in settimana – aggiunge il tecnico – anche perché di qualità ne abbiamo e credo che i ragazzi lo abbiano dimostrato". Ora si guarda già avanti, alla prossima sfida, in programma domenica sul campo del Montegranaro, vicecapolista del girone. "Già, andremo senza Nasic squalificato – chiude il tecnico Possanzini – ma la rosa è ampiamente sufficiente per affrontare una formazione davvero forte come quella. Sono convinto che riusciremo a preparare la gara nel migliore dei modi per andare là e fare la nostra partita".

m. g.