Conto alla rovescia. Sono disponibili i biglietti per il Franchi. Modalità di vendita e prezzi dei settori

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Siena-Poggibonsi, in programma allo stadio Franchi alle 14,30. I tagliandi sono disponibili on line sul circuito etes.it e negli esercizi autorizzati: tabaccheria Il Chiasso Largo oggi e domani dalle 9,30 alle 19, sabato la mattina dalle 9,30 alle 13 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 19. Domenica mattina dalle 10 alle 13; sede dei Fedelissimi oggi e domani dalle 21,30 alle 24 e domenica mattina dalle 10 alle 13; punto vendita ‘Dear Guest’, via di città, 48, domani dalle 10 alle 13 e sabato e domenica dalle 10 alle 16,30; biglietteria del sottopassaggio della Lizza (tribuna coperta Nannini e della Curva Guasparri domenica dalle 12); store ufficiale del Siena sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

I prezzi: Curva intero 15 euro, ridotto 8. Tribuna laterale 25 euro, ridotto 18. Tribuna centrale 45 euro, ridotto 35. Tribuna Coperta d’Onore+hospitality 100 euro, ridotto 80. I ticket per i settori appena citati non saranno disponibili per tutti i residenti del comune di Poggibonsi. Per quanto riguarda infatti il settore ospiti, i tagliandi a disposizione dei tifosi giallorossi sono disponibili, al costo di 15 euro, on line su etes.it o alla segreteria dello stadio Stefano Lotti di Poggibonsi tutti i giorni dalle 16 alle 20 fino a sabato alle 19.