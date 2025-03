"Contrastare il bullismo". Incontro per i piccoli atleti

La Figc e la Pistoiese Fc confermano il proprio impegno nella formazione e nella crescita dei giovani atleti non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano e sociale. In particolare la società arancione, mercoledì 19 marzo, alle 17 al campo sportivo ’Frascari’, parteciperà a un incontro formativo con Arturo Vannucci, psicologo sportivo della Federazione. L’evento, riservato allo staff tecnico e ai ragazzi delle categorie Under 15 e Under 14, affronterà un tema di grande rilevanza: il bullismo nell’adolescenza e non solo. Attraverso il contributo del dottor Vannucci, l’incontro offrirà strumenti di comprensione e prevenzione, aiutando i ragazzi a riconoscere e contrastare dinamiche negative che possono emergere pure nella quotidianità.

"La Pistoiese – dice l’amministratore delegato Fabio Fondatori – ritiene che lo sport debba essere un ambiente sicuro e inclusivo, capace di trasmettere valori di rispetto, collaborazione e solidarietà. Con il settore giovanile bisogna essere bravi anche fuori dal campo. Per questo, la Società investe in servizi per la crescita personale dei più piccoli, promuovendo momenti di confronto e sensibilizzazione su tematiche fondamentali per il loro sviluppo". L’incontro con Arturo Vannucci, per l’appunto, rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno della Pistoiese nel combattere il bullismo e diffondere una cultura sportiva sana e positiva. Non a caso, all’incontro presenzieranno anche Fondatori e il diesse Massimo Taibi. Inoltre, in programma c’è anche un secondo incontro con lo stesso tema, dedicato stavolta agli Under 13, il 26 marzo alle 17. Infine, assieme a PoieinLab Impresa Sociale, il club offrirà un corso gratuito a tutti i giovani orange, che sono prima di tutto studenti, su come affrontare dal punto di vista metodologico e psicologico l’ansia e l’impostazione dei tempi di studio in concomitanza con la propria attività sportiva.