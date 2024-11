Contratto biennale. Accordo con lo sponsor. Il partner è Moneyfarm

Il Ravenna ufficializza la partnership biennale con Moneyfarm, che già compare sulle maglie come ‘back sponsor’. Moneyfarm, fondata nel 2011 da Paolo Galvani e Giovanni Daprà, è una società leader di consulenza finanziaria con approccio digitale, specializzata in investimenti di medio-lungo termine. Vanta un team di 260 professionisti, che gestisce il patrimonio di oltre 130mila risparmiatori ad un ritmo di crescita che è sempre stato a doppia cifra anno su anno. "È una collaborazione che segna un’importante tappa nella crescita e nello sviluppo del Ravenna Fc – commenta l’ad giallorosso Mattia Baldassarre – ma che sottolinea anche il nostro impegno a costruire legami solidi e duraturi con partner di valore. Moneyfarm condivide con noi la visione di un futuro in cui innovazione e tradizione si amalgamano perfettamente. L’ingresso di un partner di alto profilo rinforza il nostro progetto".