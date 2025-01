Contratto fino al 2027. La Samb blinda Orsini

Dopo Edoardo Lonardo la Samb blinda anche Tommaso Orsini. Il giovane portiere classe 2006 ha firmato, infatti, il prolungamento del contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2027. Quindici presenze nel girone di andata, Orsini ha pian piano conquistato la fiducia di tutti con una serie di prestazioni importanti che ne hanno confermato il valore tanto da richiamare diversi osservatori di formazioni professionistiche che lo stanno seguendo con particolare attenzione. Ed il presidente Vittorio Massi, con grande sagacia, non vuole farsi scappare quest’altro gioiellino che conferma la volontà del sodalizio del Riviera delle Palme di guardare in modo costruttivo al futuro. Un’operazione di cui si parlava da tempo e chiusa con piena soddisfazione da entrambe le parti.

La Samb comunque è sempre alla ricerca di un attaccante del 2006. Già da alcuni giorni circola il nome di Flavio Ferrari dell’Avezzano ma di proprietà del Bologna. 18 presenze, compresa la Coppa Italia e tre reti per il diciottenne attaccante. Una pista che sembrava essere chiusa, con il diesse De Angelis che sta marcando stretto il Bologna per poterlo ottenere. Il club felsineo, però, preferirebbe girarlo ad una formazione di serie C. Insomma trattativa riaperta.

Intanto l’Atalanta sta spingendo l’acceleratore per avere Edoardo Lonardo. Il club orobico del presidente Percassi ha presentato alla Samb un’offerta decisamente migliore di quelle ricevute da Como e Sampdoria sui cui la dirigenza del Riviera delle Palme sta riflettendo insieme alla famiglia del giovane calciatore. Non è chiaro ancora, comunque, se l’Atalanta consentirà a Lonardo, nel caso in cui la trattativa si concretizzi, di restare alla Samb fino al termine della stagione. L’eventuale cessione dell’attaccante del 2005 potrebbe agevolare l’operazione Sbaffo al momento in stand by. La Samb, comunque, non è intenzionata ad offrire un conguaglio in denaro alla Recanatese ma l’operazione potrebbe sbloccarsi nel caso in cui l’attaccante di Loreto rinunciasse alle ultime due mensilità.

Ma del mercato se ne riparlerà la prossima settimana. Ora l’attenzione è rivolta al match di domani contro l’Atletico Ascoli. Palladini potrà contare anche su Paolini, Pezzola e Baldassi. Questa mattina nella seduta di rifinitura al Ciarrocchi scioglierà le ultime riserve sull’undici da opporre ai bianconeri di Seccardini. Samb-Atletico Ascoli sarà diretta da Davide Galiffi di Alghero (De Tommaso- Cordeddu).

Benedetto Marinangeli