Contro il Fossombrone. Fermana, scatta l’ora della verità

E’ il giorno della verità per la Fermana che attende alle 14,30 la visita del Fossombrone in un derby pesantissimo per la classifica. Con sei punti da recuperare sulla terzultima e con una vittoria che manca da Gennaio, al terzo allenatore stagionale, non ci sono altri rinvii possibili. La Fermana deve centrare innanzitutto i tre punti e poi attendere anche notizie quantomeno confortanti dagli altri campi. Non ci sarà neanche troppo tempo per i sentimentalismi per quello che riguarda Mirko Savini: esordio nello stadio di casa alla guida di quella Fermana che ad inizio anni duemila lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Per questo il tecnico romano ci tiene tantissimo a lanciare la rimonta della Fermana ma sa bene che di fronte oggi ci sarà un avversario tutt’altro che morbido. "Affrontiamo una squadra di categoria – sottolinea Savini - molto rodata, che sta disputando un buon campionato ed è allenata da diversi anni dallo stesso allenatore, che conosce bene il girone. Arriviamo da due settimane intense in cui abbiamo lavorato bene, i ragazzi sono stati attenti e disponibili, sapendo l’importanza del match e che bisognerà leggere le varie situazioni nell’arco dei novanta minuti. Voglio una squadra coraggiosa, organizzata nella fase di non-possesso e che sia libera mentalmente in quella di possesso palla". Gambe e testa libere per andare a prendersi un successo che saprebbe anche un po’ di liberazione e che meriterebbero soprattutto quei tifosi al momento comprensibilmente sfiduciati dopo tantissimi mesi in fondo alla classifica. Tatticamente come preannunciato Savini varerà un 4-2-3-1 che già si era visto parzialmente con Fabio Brini, con interpreti simili ma in ruoli differenti. Casucci e Karkalis esterni, nei loro ruoli naturali con Cocino centrale al fianco di Tafa. In avanti sarà Mavrommatis ad agire da disturbatore della manovra avversaria davanti alla coppia Romizi – Etchegoyen (con Valsecchi che scalpita per una maglia da titolare) mentre davanti ci sono Sardo, Bianchimano e De Silvestro. Assente Pinzi per infortunio, unica alternativa davanti il giovane Ricci, una ventina di gol in stagione con la maglia Juniores.

Roberto Cruciani