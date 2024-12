Contro il Fratres Perignano. Zebre di Amoroso più convincenti. Belluomini trova il colpo del ko

viareggio

2

fratres perignano

1

VIAREGGIO: Carpita; Bellini (27’ st Frroku), Ricci, Bertacca, Nannetti (43’ st Sorbo); Belluomini C., Bianchi, Remedi, Bibaj (46’ st Minichino); Morelli (27’ st Goh), Ortolini. All. Amoroso.

FRATES PERIGNANO: Serafini; Ricci, Genovali, Lucaccini, Mogavero (43’ st Mogavero); Misseri (6’ st Meucci), Zocco (30’ st Cutroneo), Viola; Badalassi (6’ st Regoli); Rossi, Taraj. All. Falivena.

Arbitro: Caldararo di Lecce (Pacini e Perndojaj).

Reti: 23’ pt Morelli; 8’ st Mogavero, 25’ st Belluomini.

VIAREGGIO – Un po’ alla volta, seppure il cantiere sia ancora in fase di allestimento, qualcosa di quel che vuole Christian Amoroso si inizia pur a vedere; e in una fase di trasformazione, sia tattica che tecnica, superare, nel complesso meritatamente, un ostacolo pericoloso come il Perignano, degli ex Falivena, Biancalana e Genovali, vale sempre una nota di lode. Il Viareggio vince 2-1, accorcia le distanze nella corsa playoff, sorridendo a una settimana - ma altre ce ne saranno - che lo ha visto mutare pelle in diversi dei suoi interpreti. Interpreti nuovi o nuovissimi, come Bellini in difesa sulla fascia destra, Nannetti suo dirimpettaio sull’altro out e l’italo-ivoriano Goh, entrato negli ultimi 20’ per mettere in evidenza spiccate doti di velocità.

Partita dai due volti con i bianconeri in controllo nella prima frazione ed ospiti più incisivi nella ripresa. Partita che inizia con l’esterno sinistro Bibay sugli scudi. Il talento viareggino, libero di tagliare il campo per accentrarsi, disegna, da destra, una bella parabola a centro area per Morelli - uno dei migliori per attitudine al sacrificio e presenza in area - che, al volo di destro ed in torsione, sigla il bellissimo 1-0. Anche l’altro attaccante, il viareggino-calabrese Ortolini, prova a mettersi in luce: prima si destreggia in area e serve Bibaj, che però arriva sblilanciato alla conclusione, poi prova da solo, con una punizione troppo centrale, infine, sul propositivo asse Bibaj-Nannetti, stoppa in area ma alza troppo la conclusione. Primo tempo chiuso sull’1-0 e Viareggio che sembra in controllo.

La ripresa, inizia molto diversamente. Il Perignano alza il baricentro ed i bianconeri arrestano. Arretrano a tal punto che Mogavero, da posizione centrale, arriva indisturbato fino ai 20 metri per battere Carpita con un bel sinistro. Il Viareggio sbanda, pare prossimo ad una nuova capitolazione ma, dopo che Carpita respinge con bravura il tentativo di Rossi, trova il nuovo vantaggio. Vantaggio che arriva proprio nel momento in cui Amoroso stava per cambiare sugli esterni, gettando nella mischia Frroku e Goh. Proprio l’uomo destinato alla sostituzione, Bellini, crossa in area per Morelli che, spalle alla porta, difende di fisico il pallone e appoggia per Belluomini, lesto ad infilare Serafini sul primo palo. È la rete che vale i tre punti anche perché nei 20’ finali, a parte qualche mischia in area bianconera ed una ripartenza del viareggino Goh - molto atletico ma un po’ da plasmare tecnicamente, non accade altro.

Sergio Iacopetti