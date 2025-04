Convocazioni per il Trofeo Toscana: i giovani calciatori selezionati da Nicola Tenerani

MASSAIl Commissario tecnico Nicola Tenerani della rappresentativa Allievi, coadiuvato da Claudio Vatteroni, ha reso noti i nominativi dei calciatori convocati per mercoledì prossimo, alle 14, al ’Traversa’ di Fossone per la partita contro i pari età di Pistoia valida per il XXXIV Trofeo Toscana-X Torneo regionale Marco Orlandi.

Sono Riccardo Andreazzoli, Christian Babboni, Paolo Galli e Diego Luzzoli (Montignoso); Nicolò Franciosi (Carrarese Giovani), Vincenzo Iorio, Nour Eddin Haida e Davide Vignoli (Don Bosco Fossone); Andrea Bertolucci (Fosdinovo); Ruben Ballestracci, Pietro Ebano, Zakariae Es Sabri e Jole Manati (Pontremolese); Michelangelo Ragone (Ricortola); Nicolas Cioffi e Diego Velardi (Romagnano); Mattia Conti, Alessandro Neri, Rocco Ribolini e Diego Rossi (San Marco Avenza).

Sempre mercoledì 9 aprile il selezionatore dei Giovanissimi, Luigi Bertoli, coadiuvato da Roberto Vangeli, ha diramato i convocati per il match sempre contro la rappresentativa di Pistoia (ore 15,30, al ’Boni’ di Fossone). Si tratta di Mattia Angelo Barbieri, Giacomo Mazzoni, Marcello Mussi e Alessandro Ruggia (Montignoso); Omar Gafuri e Nicola Rosini (Carrarese Giovani); Giorgio Spartano (Don Bosco Fossone); Diego Marselli, Fabrizio Quiligotti e Filippo Romagnoli (Pontremolese); Aron Lika (Massese); Nicolas Baroni, Andrea Mosti ed Elia Leonardo Natalizi (Meeting); Davide Dello Iacono e Ciro Stanco (Ricortola); Nicolò Bertini, Leonardo Cristodaro, Leonardo Walter Ingrosso e Leonardo Soro (San Marco Avenza).

Tutti i convocati dovranno essere in possesso del proprio tesserino di riconoscimento. Inoltre, tutte le società dovranno inviare al comitato provinciale ([email protected]) copia del certificato di idoneità sportiva.