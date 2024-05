Coppa Bruno Passalacqua. Virtus Amiata, tre gol e passaggio del turno

L’ultima gara del girone B della Coppa Bruno Passalacqua ha visto il Venturina battere (3-0) la Virtus Amiata con relativa qualificazione ai quarti della coppa. Un colpo di coda perfetto affidato alla doppietta di Toninelli e il tocco finale di Makarov. I biancoazzurri hanno applicato un calcio semplice, geometrico, tecnicamente corretto e molto efficace. I gialloneri hanno opposto poco a questa strategia non riuscendo a incidere in attacco con l’aggiunta di distrazioni fatali in difesa. Dopo solo 6’, infatti, Toninelli ribatte in rete una respinta corta in area per il vantaggio del Venturina. L’unico acuto della Virtus si vede al 25’ con Marchini che dalla distanza, crea un pallone difficile che Cavaglioni addomestica con l’aiuto del palo. Due minuti dopo Toninelli raccoglie il lancio verticale di Miele trasformandolo nel diagonale del 2-0. Difesa troppo aperta. La ripresa si apre con il gol di Makarov terminale di un contropiede micidiale, 3-0. Al 17’ Magnani prende il secondo giallo con relativo rosso e lascia la gara. È il segnale della resa definitiva della Virtus. La classifica finale del girone B: Follonicagavorrano 9, Venturina 4, Virtus Amiata 3, Alberese 1. Qualificate Follonicagavorrano e Venturina, eliminate Virtus Amiata e Alberese.

VENTURINA: Cavaglioni, Canessa, Bergamaschi (20’ st Guazzelli), Politi, Calò (8’ st Larini), Lolini, Neri, Miele (8’ st Sovran), Toninelli, Makarov (20’ st Massini), Bellini (34’ st Caciagli). VIRTUS AMIATA: Corridori, Pallini (40’ st Ketboga), Bindi, Falasca, Magnani, Marchini, Ajdini, Verdi, Guidotti (29’ st Moroni), Benanchi, Pecci (14’ st Ceccherini). All. Corbari.

Reti: 6’, 27’ Toninelli, 3’ st Makarov.

Note: espulso Magnani al 17’ st per doppia ammonizione.

Variazione nel calendario delle prossime gare: Alta Maremma-Atletico Piombino in cartellone per venerdì sarà disputata giovedì per dare la possibilità all’Alta Maremma di disputare la finale playoff di sabato. Nuova Grosseto-Roselle viene così posticipata a venerdì.