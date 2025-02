Coppa carnevalE: dal 17 al 31 marzo. La 75ª edizione sarà a 24 squadre. Lunedì il sorteggio dei gironi

Questo lunedì mattina (17 febbraio) alle 11, nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, verranno effettuati i sorteggi per la composizione dei gironi eliminatori della 75ª Viareggio Cup (che si svolgerà poi sul campo dal 17 al 31 marzo) e della 6ª Viareggio Women’s Cup (dal 17 al 21 marzo).

Il torneo maschile (per Under 18) vedrà 24 squadre ai nastri di partenza tra cui la Fiorentina, che la Coppa Carnevale non la vince dal lontano 1992. Gli altri importanti club italiani presenti saranno il Torino, la Sampdoria e il Sassuolo. Tra le straniere la maggior curiosità la suscita l’Internacional di Porto Alegre, club brasiliano dove esplose Falcão.