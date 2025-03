Coppa Carnevale, le sfide. Torino e Samp agli ottavi

Torino e Sampdoria affiancano la Fiorentina e i nigeriani del Magic Stars negli ottavi di finale. Sono questi i verdetti della quarta giornata del girone eliminatorio.

Risultati. Il Torino ha confermato di essere una formazione tosta e ricca di talento superando per 3-1 la Vis Pesaro. In evidenza il 17enne Merlo autore di una doppietta. Secondo disco rosso per i greci dell’Asteras, superato dai nigeriani dell’Ojodu che pare intenzionato a ripetere le belle prove di un anno fa: 2-1 il finale per i nigeriani con Jackson finito su taccuini importanti. È andata male ai ragazzini del Viareggio superati dai coetanei dello Jovenes Promesas per 3-1 nonostante l’iniziale vantaggio di Morandini. La Sampdoria vince (2-1 all’ultimo minuto con Rosciglioni) e conquista gli ottavi. Molto equilibrato il girone 6 con la Rappresentativa della Lega Nazionale dilettanti che ha superato alla distanza l’Uyss (2-0) mentre la Ternana – con lo scatenato Pierdomenico – ha rimontato due reti (2-2) ai senegalesi dell’Olympique Thiessois.

Women’s Cup. Il piatto forte di oggi sarà la finalissima del torneo femminile Viareggio Women’s Cup, giunto alla 6ª edizione – diretta su Rai Sport a partire dalle 14,55 sul terreno del Buon Riposo di Pozzi: telecronista Sara Meini, commento tecnico di Katia Serra – fra la Juventus e il Milan. In calendario anche le finali di consolazione per il 3° e 4° posto fra Westchester e Lnd alle 14.30 a Capezzano e per il 5° e 6° fra Spal e Livorno (alle 15 a Fossone).

Programma. Oggi alle 15 si chiudono i conti del gruppo A (girone 1, 2, 3). A Bagno a Ripoli, Fiorentina-Mavlon; al Marco Polo, Stella Rossa-Imolese: a Genova, Genoa-Ijele; a Lerici, International Porto Alegre-Perugia; ad Agliana, Sassuolo-Magic Stars; a Torre del Lago, Apia Leichhardt-Casarano.