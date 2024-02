Coppa Carnevale nel vivo. Oggi un programma ricco

Dopo due giorni di riposo, che hanno fatto seguito ad una settimana piena di partite, la Viareggio Cup torna oggi pomeriggio con gli ottavi di finale della 74ª edizione del torneo maschile e con la finalissima della 5ª edizione della rassegna femminile.

Gli ottavi oggi, tutti con fischio d’inizio alle ore 15 tranne uno, saranno questi per la Coppa Carnevale riservata agli Under 18: Fiorentina-Mavlon al “Viola Park” di Bagno a Ripoli (Firenze); Rappresentativa Serie D-Ibrachina al “Masini” di Santa Croce sull’Arno; Beyond Limits-Avellino a Ricortola (Marina di Massa); Honvéd Budapest-Imolese al “Bibolini” di Lerici (in località Falconara); Sassuolo-Brazzaville al “Cavanis” di Capezzano; Ojodu City-Westchester Unitede al Marco Polo Sports Center (unico match alle 14,30); Torino-Lucchese al “Biagioli” di Empoli; Rukh-Alex Transfiguration al “Pedonese“ di Marina di Pietrasanta. Nella fase a gironi per il gruppo A la Fiorentina e gli ungheresi dell’Honvéd Budapest avevano già staccato il pass con una giornata di anticipo e a loro si sono aggiunti venerdì i campioni in carica del Sassuolo, i nigeriani del Beyond Limits (vincitori, come gli ungheresi, del proprio girone), gli americani del Westchester United, i nigeriani dell’Alex Transfiguration (secondi, come i viola), mentre la Lucchese ed i brasiliani dell’Ibrachina sono avanzate come migliori terze. Per il gruppo B finito sabato invece si sono qualificate Ojodu City, Torino, Rappresentativa Serie D (vincitrici dei gironi 4-5-6), Imolese, Rukh, Mavlon (seconde), Centre National Brazzaville e Avellino (migliori terze). Con Toro e Mavlon che erano già certe degli ottavi da giovedì. Delle 16 formazioni ancora in corsa per la conquista della Coppa Carnevale, 7 sono italiane e 9 straniere: 4 della Nigeria (Ojodu City, Mavlon, Alex Transfiguration e Beyond Limits), una del Congo (Centre National Brazzaville), una del Brasile (Ibrachina), una degli Stati Uniti (Westchester), una ungherese (Honvéd Budapest) ed una ucraina (Rukh).

La finalissima della Womens’ Cup riservata alle donne Primavera oggi alle 15 sarà Rappresentativa Lnd Under 19-Milan allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago con diretta tv su Rai Sport.