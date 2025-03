Prima e Seconda categoria: numeri e personaggi. Zini (Torrelaghese) e Cheli (Massarosa) decisivi

In Prima categoria sta benone la Torrelaghese, protagonista di un ritorno in crescendo che l’ha portata fino al quinto posto condiviso col Romagnano allenato dal viareggino ’Max’ Bucci. Coi suoi 39 punti la Torrelaghese si è fatta sotto a -4 dal quarto posto del Capezzano, che domenica ha perso male 1-0 sul campo del fanalino di coda Tempio Chiazzano (ora risalito penultimo) giocando una partita non al 100%, poco cattivo agonisticamente e poco incisivo.

La Torrelaghese invece si gode un super Gabriele Zini, che da difensore e da capitano ha regalato addirittura una doppietta nel successo 3-1 dei gialloviola contro l’Academy Porcari. Il nuovo 3-4-1-2 sperimentato dal tecnico Riccardo Belluomini ha dato i suoi frutti: la proposta di gioco dell’emergente allenatore torrelaghese è assai intrigante.

In Seconda categoria invece, oltre al "magic moment" del Corsanico (8 vittorie su 12 giornate nel girone di ritorno), si registra il ritorno ai 3 punti del Massarosa che sbaglia il quarto rigore di fila (stavolta con Michael Larini che prende il palo all’80’) ma vince lo stesso: 1-0... segnando al 90’ con Alessandro Cheli.