Coppa, De Vitis rincuora il Rimini: "È mancata soltanto la zampata"

"Volevamo andare a Trapani e giocare una grande partita. Lo abbiamo fatto". Non è una domanda ma è una certezza quella espressa da Alessandro De Vitis dopo il pareggio nella semifinale d’andata di Coppa Italia in Sicilia. "È stata una partita piena di agonismo – dice il centrocampiista prestato alla difesa – L’andata di una semifinale è sempre una partita delicata, perché comunque si sa che c’è anche la partita di ritorno". Insomma, una sfida da pensare in 180 minuti e proprio da questo punto di vista per i biancorossi in Sicilia mercoledì sera è stato importante non perdere, nonostante il rammarico di non aver provato a vincere. "Abbiamo giocato con grande maturità, abbiamo creato gioco nel primo tempo, nella prima mezzora secondo me abbiamo fatto un’ottima partita, e anche all’inizio del secondo tempo, giocando palla a terra, venendo fuori anche da situazioni di pressing del Trapani in maniera molto pulita e ordinata, quindi siamo contenti. Peccato sia mancata un po’ la zampata, il guizzo. Però, d’altro canto, abbiamo subito poco". Un pareggio a Trapani tiene aperte tutte le porte. "È importante perché ci permette di giocare il ritorno a casa nostra con il supporto dei nostri tifosi – sottolinea De Vitis – Già A Trapani abbiamo visto la presenza di tanti nostri tifosi, che hanno fatto una trasferta lunga, quindi a loro va il nostro plauso e i nostri ringraziamenti. Ed è ancora tutto aperto e confidiamo di poter fare un’ottima partita di ritorno. Abbiamo dimostrato di potercela giocare a viso aperto contro una squadra costruita per avere ambizioni di promozione". E a tutto questo c’è anche da aggiungere che il Rimini che si è presentato al primo round in Sicilia non godeva esattamente di buona salute. A certificarlo c’erano già gli ultimi risultati in campionto e ora il pareggio in casa del Trapani. Il Rimini ha bisogno di ritrovare quel feeling che all’andata ha permesso a Colombi e compagni di ottenere davvero il massimo. Soprattutto lontano da casa dove la squadra di Buscè in questa prima parte di campionato abbondante ha sempre dato il meglio di se stessa. Cosa che ora si augura di fare anche in casa del Milan Futuro. E quell’appuntamento è già dietro l’angolo.