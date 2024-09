Coppa di Promozione, Prima e Seconda categoria. Torrelaghese eliminata. Corsanico avanti tutta

Nel mercoledì di Coppa in Promozione c’era il completamento di gara-1 del triangolare che coinvolge anche il Pietrasanta fra San Giuliano e Urbino Taccola: la squadra di Roventini (che partiva dall’1-0 del primo tempo, firmato capitan Gremigni, prima dell’infortunio dell’arbitro all’intervallo) ha vinto 3-0 contro quella di Polzella segnando nei 45 minuti giocati ieri l’altro al “Bui“ con il versiliese Gabriele Ceciarini (al primo gol in maglia nerazzurra) e con il 2003 Jacopo Bellucci (ex Camaiore).

In Coppa di Prima categoria ha giocato invece la Torrelaghese, impegnata “in casa“ sul sintetico del “Maggi-Matteucci“ a Capezzano dove i gialloviola sono stati sconfitti 2-0 dalla corazzata Montignoso. Il tecnico torrelaghese Riccardo Belluomini ha fatto parecchio turnover dando spazio a molte delle seconde linee e risparmiando parecchi dei titolarissimi. Il 4-3-1-2 iniziale era così schierato: Aperti in porta; difesa da destra a sinistra con D’Onofrio (capitano per l’occasione), Mariani, Salini e Chelotti; Lombardi-Petrucci-Pezzini in mezzo al campo; Tartarini trequartista dietro le punte che erano Danesi e Sereni. Già all’intervallo 3 cambi per i gialloviola con gli ingressi di Bonuccelli, Cagnoni e Grossi; poi al 70’ dentro pure Nelli e Fantinato a completare il quadro delle 5 sostituzioni disponibili.

In Coppa di Seconda categoria vittoria nel derbyssimo e passaggio del turno per il Corsanico che batte 2-1 il Massarosa facendo valere la legge delle “Colline“ in una partita molto sentita e con alcuni ex di turno in campo. I gol per gli orange di Gabriele Mazzei sono stati realizzati da bomber Pellegrini e da Giannotti mentre la rete biancorossa è stata di Alessandro Cheli. Queste le formazioni (con i cambi): Corsanico con Lippi, Giunta, Natali, Frusteri, D’Agliano, Maffei, Agostini (Gori), Maguina (Cipollini), Pellegrini (Da Prato), Poleschi (Mariani), Giannotti (Checchi); Massarosa con Grande, Benedetti, Alì (Malfatti), Lazzarini, Bertolucci (Christian Larini), Bartoli, Michael Larini (Pulina), Axel Misuri (Orlandi), Gandini (Cotza), Cheli, Volpe.