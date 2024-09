Coppa Emilia di 2ª e 3ª categoria. Albinea e Sporting Cavriago partono a razzo

Equilibrio da lavori in corso, ma non per tutti.

Nell’esordio delle Coppe di Seconda e Terza, United Albinea e Sporting Cavriago partono rispettivamente con un tris e un poker: i gialloblù schiantano il San Faustino, mettendo in luce diversi baby fra cui Barbieri (2005) che firma il raddoppio a metà frazione su percussione centrale e Parrello (2006). Match sbloccato da Rabitti, abile a rientrare sul destro con conclusione sul secondo palo, mentre nella ripresa Bigliardi chiude i conti.

Un’inzuccata del neo-acquisto Farris consegna il pass alla Borzanese che regola il Santos 1948 fermato più volte dal numero uno Rinaldini (ex Sporting Tre Croci). Inizia col piede giusto il neo-retrocesso Celtic Cavriago che con un double del centravanti Boretti espugna Cerredolo coi locali che falliscono un rigore sullo 0-1 con Rudy Guidetti.

Un penalty nella prima frazione del bomber Bedogni firma il successo esterno della matricola S.Ilario su una Virtus Calerno sprecona sotto porta. Basta un guizzo al Gattatico per piegare la Saxum United: al 19’ su cross di Neri spunta la cabeza del centravanti Alessio Rossi, poi gli ospiti sviluppano una consistente mole di gioco senza però finalizzare. Hurrà in rimonta per la Virtus Mandrio che elimina il Rapid Viadana grazie a Po e all’ex sammartinese Melis. Una doppietta sul filo dell’off-side di Arioli nel blitz del San Prospero Correggio contro il Puianello. La nuova avventura del trainer Francesco Montecchi al timone dello Sporting Cavriago si apre con un netto (4-1) sulla matricola Coviolo: sblocca Facchini che finalizza un’azione corale, pari ospite dalla distanza, quindi punizione sopra la barriera di Bonilauri, staffilata di capitan Manvilli e acuto della new-entry Piacentini (ex Santos 1948). Positivo pari per l’altra deb Rivalta che lascia aperto il discorso qualificazione contro il Cadelbosco, fortunato nello sprintare col tiro-cross di Aimi. Nella ripresa zampata di Santoro per il definitivo 1-1. Una parabola da centrocampo di Grande e un tap-in di Toni mettono il tubo al Vetto che viola Ramiseto.

Il riepilogo dei risultati.

Seconda categoria (primo turno Coppa Emilia): Borzanese-Santos 1948 1-0; Carpineti-Rubiera 3-1; Casalgrandese-Boiardo Maer 1-0; Cerredolese-Celtic Cavriago 0-2; Fc 70-Virtus Bagnolo 0-1; Gattatico-Saxum United 1-0; Montecavolo-Fellegara 2-2 (4-6 dcr); Puianello-San Prospero Correggio 0-2; Reggiolo-Reggio Calcio 0-0 (1-4 dcr); United Albinea-S.Faustino 3-0; Virtus Calerno-S.Ilario 0-1; Virtus Mandrio-Rapid Viadana 2-1.

Terza categoria (andata ottavi Memorial Presidenti): Amici di Davide-Collagna 2-1; Biasola-Fogliano 0-1; Felina-Gatta 3-2; Invicta Gavasseto-Sporting Tre Croci 2-1; Plaza Montecchio-Cavriago 3-2; Ramiseto/Ligonchio-Vetto 0-2; Rivalta-Cadelbosco 1-1; Sporting Cavriago-Coviolo 4-1.

Domenica match di ritorno a campi invertiti con in palio il pass per i quarti di finale.

Federico Prati