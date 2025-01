Il grande esodo dei tifosi della Massese: in 900 per la finalissima contro la Sestese

Massa, 22 gennaio 2025 – Partiranno in circa 900 da Massa quest’oggi con la speranza di vedere alzare al cielo un trofeo. La Massese torna a disputare una finale di Coppa, stavolta quella dell’Eccellenza Toscana, e la tifoseria ha risposto presente con un esodo significativo e tutt’altro che scontato. Gli ultras hanno allestito ben 5 pullman ma il grosso della “carovana“ zebrata che si muoverà alla volta di Firenze sarà composto da mezzi propri. L’appuntamento per tutti è alle ore 20 allo stadio “Gino Bozzi“.

La Massese se la vedrà contro la Sestese, ultima avversaria affrontata in campionato, in una finale secca da 90 minuti con possibile appendice dei tempi supplementari e dei rigori. La squadra di Massimiliano Pisciotta arriva a questa sfida dopo aver eliminato il Real Forte Querceta in gara doppia nei sedicesimi di finale e superato successivamente il Viareggio, la Cuoiopelli ed il Ponsacco tutte in campo avverso. Anche la finale, che si disputa abitualmente al “Bozzi“, vedrà i bianconeri giocare in linea teorica in trasferta visto che gli avversari sono di Sesto Fiorentino ma la preponderanza del tifo, considerati i numeri incredibili di questa prevendita, dovrebbe essere a loro favore. In questi ultimi giorni di lavoro il tecnico siciliano ha rifinito la preparazione della squadra.

Dal punto di vista tecnico mister Pisciotta dovrà fare i conti con la pesante assenza del terzino Mapelli, squalificato. Al suo posto potrebbe mettere Bossini o adattare un difensore centrale o un centrocampista. Nelle ultime ore ha lamentato un virus influenzale Tiziano Andrei ma in queste partite i giocatori ci vogliono essere a tutti costi e viene difficile non pensarlo in campo. La Coppa regionale sarà il primo trofeo assegnato in stagione e verrà consegnata direttamente dalle mani del presidente del comitato toscano della Figc Paolo Mangini. La squadra vincitrice parteciperà poi alla fase nazionale. Chi si aggiudicherà la Coppa Italia sarà promosso direttamente in Serie D.

Questo pomeriggio la partenza dei pullman organizzati dagli Ultras è prevista alle ore 17 (con ritrovo dalle ore 16 in poi) dal parcheggio e dal piazzale davanti alla tribuna dello stadio che dovranno pertanto essere lasciati sgombri. Per questo il consiglio è di parcheggiare le auto dietro la gradinata o nell’area del Palazzetto dello Sport. I mezzi privati che partiranno incolonnati ai 5 pullman potranno parcheggiare in via Oliveti senza accedere ai piazzali dello Stadio.