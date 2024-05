Coppa Italia di calcio Uisp al calor bianco: in semifinale Arcore cerca vendetta con Bergamo

C’è una sfida che è qualcosa di più di una “normale“ semifinale di calcio amatoriale. Lunedì, al Centro sportivo Playsport di Lesmo (ore 21.15), si affronteranno Gost Standard Bergamo

e Leoni Arcore, rispettivamente prima

e seconda classificata

nel campionato nazionale

di calcio Uisp Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. La partita

di lunedì sera, rivincita tra

le due formazioni che hanno dominato il campionato, mette in palio un biglietto per la finalissima di Coppa Uisp. La favorita Bergamo

è comunque dovuta ricorrere ai calci di rigore per estromettere i Gentlemen Monza. La Gost Standard

si è infine imposta per 5 a 4. La Leoni Arcore, a sua volta, si è sbarazzata per 0 a 3

della Stella Rossa, detentrice del trofeo. L’altra semifinale è invece in programma oggi alle 14 a Carugate sul campo di via del Ginestrino.

A contendersi l’altro lasciapassare per l’atto conclusivo della manifestazione, saranno Agrate Rondeau Cafè

e Concorezzo Fc. La formazione agratese, quarta classificata in campionato, con un successo per 0 a 2 ha eliminato il Real Villasanta. L’altra semifinalista è il sorprendente Concorezzo Fc, penultimo in campionato, ma ora intenzionato

a compiere l’impresa.