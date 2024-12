Coppa Italia di Eccellenza, deciso lo stadio. Inizio alle 13.30. Sansepolcro-Cannara. La finale sarà a Bastia

Sarà lo stadio Carlo Degli Esposti di Bastia il teatro della finale regionale umbra della Coppa Italia di Eccellenza fra il Sansepolcro e il Cannara, in programma domenica 5 gennaio. L’ufficialità della sede di svolgimento della partita è arrivata nel pomeriggio di ieri, con una novità: il calcio d’inizio verrà anticipato di un’ora, alle 13.30, poiché manca l’impianto di illuminazione e in caso di parità al 90’ sono previsti (stavolta sì) due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno, più gli eventuali rigori, con il conseguente rischio che – partendo alle 14.30 – potesse calare l’oscurità.

L’esito del sorteggio ha stabilito che il Sansepolcro sia la squadra ospitante, per cui ai tifosi bianconeri verrà riservata la tribuna coperta dello stadio. Per il Sansepolcro, il nuovo anno potrebbe iniziare nel migliore dei modi, qualora riuscisse nell’intento di aggiudicarsi un titolo finora mai vinto, che darà poi il diritto a disputare la fase nazionale, dalla quale uscirà comunque una promossa in Serie D.

E per una particolare combinazione di calendario, a distanza di sette giorni – il 12 gennaio – Cannara e Sansepolcro si ritroveranno di fronte all’Alberto Spoletini per il big-match della seconda giornata di ritorno dell’Eccellenza umbra. La squadra di Antonio Armillei ha chiuso il 2024 con il titolo d’inverno e con le due lunghezze di vantaggio mantenute su Cannara e Narnese. Una partita non decisiva, quindi, ma pur sempre indicativa per le ambizioni di campionato di entrambe le formazioni.

Claudio Roselli