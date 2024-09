Coppa Italia di Eccellenza. Il Tolentino all’attacco del Montegranaro

TOLENTINO

Si apre la stagione con la Coppa Italia e il Tolentino di Paolo Passarini ospita oggi al "Della Vittoria" (ore 15.30) il Montegranaro. Per il match d’esordio sono stati convocati i portieri Bucosse e Palazzo, i difensori Barilaro, Tarquini, Di Biagio, Mariani, A. Salvucci, Strano e Testiccioli, i centrocampisti Capezzani, Manna, Pottetti, Ruani, M. Salvucci, Tizi, Tortelli e Valentini, gli attaccanti Lovotti, Pesaresi e Castignani. In avanti manca Moscati squalificato. La gara vale per l’andata degli ottavi di finale del torneo. Il ritorno si giocherà a Montegranaro mercoledì 18 settembre. Ma nel frattempo inizierà il campionato e la formazione cremisi debutterà di nuovo in casa, domenica prossima, contro il Montefano, poi andrà a Montecchio. Intanto venerdì sera, in Piazza della Libertà, c’è stata la presentazione ufficiale della prima squadra e del settore giovanile, con giocatori, staff e sponsor della nuova stagione. Una "vetrina" importante per il Club presieduto da Marco Romagnoli che conferma il forte legame con il tessuto socio-economico locale. L’allenatore Passarini (nella foto alla presentazione) si è detto contento di allenare la squadra della propria città senza nascondere le responsabilità che questo comporta, mentre il diesse Giorgio Crocetti ha sottolineato che quella alle porte sarà l’annata della "ricostruzione" e non ha escluso il ritorno della società sul mercato per puntellare l’organico.

m. g.