Coppa Italia di Promozione. Al Trodica il primo round con la doppietta di Voinea. Battuto un buon Corridonia

2

CORRIDONIA

1

: Febbo, Orazi, Paoloni, Greco, Ciccalè, Rapacci, Virgili, Panichelli (6’st Emiliozzi), Voinea (18’st Chornopyshchuk, 25’st Xhafa), Cappelletti, Candia (20’st Gabrielli). A disp: Vesprini, Marcaccio, Herzog, Giovannini, Bonvin. All.: Buratti.

CORRIDONIA: Piergiacomi, Bedetta Filippo, Garbuglia, Bellesi (40’ st Diamanti), Misin (23’st Dutto), Marinelli, Properzi (15’st Cesaretti), Piccinini (32’st Prosperi), Daniele, Pucci (20’st Ruzzier), Bedetta Nicola. A disp.: Mazzocca, Zeppilli, Carpineti, Lattanzi. All.: Fondati.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Reti: 15’ Daniele, 34’ e 16’ st Voinea.

Il Trodica si aggiudica il primo round di Coppa contro un Corridonia che fà buone risposte contro la quotata formazione locale. È una partita ben giocata ed a viso aperto. La cronaca registra una buona partenza degli ospiti che si rendono pericolosi con la conclusione di Piccinini, il portiere si supera per sventare la minaccia. Il Corridonia passa in vantaggio con Daniele che finalizza l’assist di Pucci. La reazione dei locali non si fa attendere e dopo un paio di opportunità arriva il pareggio ad opera di Voinea che mette in rete da pochi passi un cross proveniente dalla destra. Secondo tempo in equilibrio fino a quando la difesa del Corridonia commette una grande ingenuità che permette a Voinea di mettere la palla nella porta sguarnita. Il match di ritorno si giocherà il 4 dicembre il Corridonia dovrà vincere con due reti di scarto per superare il turno.

Quintino Pieroni