Coppa Italia di Promozione. Quarto di finale tutto in salsa reggiana

Il comitato regionale della Figc ha sorteggiato gli abbinamenti dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione. Ci sono due reggiane in corsa e saranno proprio una di fronte all’altra: Castellarano-Campagnola è infatti il quarto di finale tutto in salsa reggiana. Completa la macroarea 1 il match tra Sannazzarese e Futura Fornovo Medesano. Nella macroarea 2, invece, ecco Comacchiese-Stella e Centese-Bentivoglio.

Si gioca mercoledì 26 febbraio alle 20.30. La prima squadra indicata, che chiaramente giocherà in casa, è stata determinata tramite sorteggio. In caso di pareggio nei novanta minuti ecco che si andrà immediatamente ai calci di rigore.

Tornando al quarto di finale "nostrano" tra Castellarano e Campagnola: le due squadre hanno un rendimento simile nel girone B di Promozione. Gli azulgrana sono secondi con 35 punti, mentre i rosanero inseguono al terzo posto con 32 punti. Nemmeno un mese fa la sfida in campionato: era il primo dicembre, proprio a Castellarano, dove si giocherà la gara di coppa: finì zero a zero. Si preannuncia equilibrio. Restando ai dilettanti, è finito il 2024 sul campo: si tornerà a giocare domenica 5 gennaio con l’Eccellenza, la Promozione e un recupero di Prima categoria (girone C, Atletic Progetto Montagna-Solierese).