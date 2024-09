Coppa Italia Eccellenza: calcio d’inizio alle 16,30. Il Sansepolcro debutta al Buitoni. C’è il Pierantonio per Armillei

SANSEPOLCRO

"E’ un obiettivo, per cui dobbiamo dare il massimo fin da ora, anche per iniziare al meglio la stagione". Antonio Armillei, tecnico del Sansepolcro, è stato chiaro sulla Coppa Italia di Eccellenza, la cui fase regionale umbra prende il via oggi con i bianconeri che alle 16,30 ospitano al Buitoni il Pierantonio. Tutti a disposizione i giocatori della formazione biturgense, compreso bomber Riccardo Valori, che è riuscito a recuperare proprio all’ultimo istante. C’è molta attesa per vedere all’opera il Sansepolcro che dovrà recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato e la prima avversaria sul cammino è già indicativa: il Pierantonio si è rafforzato rispetto allo scorso anno con gli innesti dell’attaccante Fastellini e del centrocampista De Iuliis dal Branca e con l’arrivo dal Pontevalleceppi di Procacci, altra pedina del reparto centrale.

Armillei davanti al portiere Vassallo dovrebbe esservi la barriera difensiva composta da Del Siena, Adreani, Tersini e Merciari; in mezzo Petricci, Gorini e Bruschi (o Brizzi) e trio offensivo con Bartoccini, Valori e Pasquali. Intanto, l’organico si è arricchito proprio ieri del giovane attaccante Gabriel Barculli (nella foto), classe 2006, che dopo essere cresciuto nel Vivi Altotevere era stato ceduto al Gubbio, con il quale ha completato la trafila delle categorie nazionali.

Claudio Roselli