Coppa Italia Eccellenza e Promozione. Oggi il Chiesanuova ospita la Sangiustese

Mercoledì di Coppa per le formazioni di Eccellenza e Promozione. Oggi scendono in campo quasi tutte per le gare di ritorno di ottavi e sedicesimi. Per quanto riguarda le squadre della provincia di Macerata, ecco il quadro riassuntivo. Coppa Italia Eccellenza. Nel girone D il Matelica ospita il Fabriano Cerreto alle 17.30; all’andata vinsero i matelicesi 1-0. Nel girone E il Chiesanuova riceve la Sangiustese alle 18.30; in gara1 la sfida terminò in parità (0-0). Nel girone F invece c’è attesa per Montefano-Maceratese (ore 15.30): la formazione di Possanzini si impose all’andata 3-1 al comunale "Soverchia" di San Severino. Infine, nel girone G il Tolentino (nella foto, l’attaccante Lovotti) fa visita al Montegranaro (ore 15.30), forte del successo per 2-0 al "Della Vittoria".

Per quanto riguarda, poi, le compagini di Promozione – siamo ai sedicesimi di finale – il girone H prevede la partita fra Appignanese e Vigor Castelfidardo (ore 19.30); il primo round finì 1-1. Nel girone I l’Aurora Treia ospita la Settempeda (calcio d’inizio alle 20) dopo il 2-0 dell’andata e la successiva rinuncia da parte dei treiesi al ricorso contro la società biancorossa, rea di aver schierato in campo Pagliari squalificato. Nel raggruppamento L va in scena il derby Trodica-Casette Verdini (ore 18); la prima gara fu appannaggio del Trodica con un pesante 3-0, a conferma dell’ottimo avvio di stagione dei ragazzi di mister Roberto Buratti. Ed ancora. Nel girone N la Vigor Montecosaro riceve l’Elpidiense Cascinare (ore 20.30); in gara1 il match terminò 1-1. Infine, è andato in archivio già ieri sera il confronto fra Cluentina e Corridonia, giocato in anticipo dopo l’1-1 dell’andata.

Le squadre di Eccellenza che superano il turno scenderanno nuovamente in campo per la Coppa mercoledì 2 ottobre per l’andata dei quarti (ritorno il 16 ottobre), mentre le semifinali ci saranno il 30 ottobre e il 13 novembre. La finale si giocherà il 21 dicembre. Le compagini di Promozione, invece, disputeranno gli ottavi di finale il 16 ottobre (andata) e il 30 ottobre (ritorno).