Coppa Italia Eccellenza. Monturano va al tappeto. Chiesanuova vede la finale

2

MONTURANO

0

: Ajradinoski, Morettini, Ciottilli (27’st Perini), Russo, Canavessio, Monaco, Priori (15’st Pasqui), Bambozzi (11’st Sopranzetti), Persiani, Mongiello, Pesaresi (38’st Trabelsi). All. Mobili.

MONTURANO: Raccichini, Curzi, Muzi, Ercoli (24’st Fabi), Ballanti, Adami (17’st Altobello), Verini, Cisbani, Rotondo, Palestini (3’st Piras), Natale (17’st Morelli). All. Martinelli.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 28’ su rigore Mongiello, 6’st Russo.

Note: ammoniti Pesaresi, Bambozzi, Ercoli, Adami, Natale, Piras; corner 6-4; recupero 1’ e 4’.

Altra serata magica per il Chiesanuova che batte avversario e pressione da favorita e mette al tappeto 2-0 il Monturano Campiglione nella semifinale di andata di Coppa Italia. Senza 4 pedine squalificate (Sbarbati, Fatone, Tempestilli e Carnevali) più mister Mobili, i biancorossi confermano i valori espressi finora dal campionato e piegano i fermani con una rete per tempo. Ritorno mercoledì 13 novembre in trasferta, nell’altra semifinale Osimana corsara 3-2 ad Urbania. Cronaca. Dopo un’occasione per parte, di Mongiello e Persiani che saranno i migliori alla fine, al 28’ il baby Ciottilli recupera palla sulla sinistra e serve Mongiello, sul suo cross tocco di mano e rigore netto. Dal dischetto sempre il capitano fa 1-0. Poco dopo ecco la chance del bis, anzi doppia chance, ma il Monturano si salva sulla doppia conclusione dal dischetto di un altro baby, Bambozzi. Ripresa. Al 5’ il Chiesanuova guadagna due corner, sul secondo la palla finisce fuori area dove Russo calcia un sinistro perfetto che si insacca in diagonale. Sale in cattedra Mongiello che dà lezioni di tecnica e con un pizzico di concretezza in più i compagni potrebbero anche chiudere ogni discorso. Allora gli ospiti cercano la zampata. All’80’ passaggio corto di Pasqui, Curzi conclude debolmente. Ancora il difensore all’89’ crea un brivido con un tiro-cross che nessuno sfiora. Nel recupero tentativi di Altobello e dei difensori, la mira è sempre sballata.

Andrea Scoppa