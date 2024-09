Coppa Italia Eccellenza. Tolentino, caccia alla qualificazione con il Montegranaro

Il Tolentino gioca oggi, sul "neutro" di Trodica, il match di ritorno di Coppa Italia contro il Montegranaro (ore 15.30). Lo stadio "San Francesco" è stato individuato dalla formazione calzaturiera come campo di gara dopo che la sfida, programmata originariamente per mercoledì scorso, era stata rinviata – la sera prima – per l’impraticabilità del terreno di gioco di Montegranaro per la violenta ondata di maltempo abbattutasi in quei giorni su gran parte delle Marche, Tolentino compreso. La squadra di Passarini parte con il successo dell’andata per 2-0, firmato da una doppietta dell’attaccante Lovotti. "Ci teniamo alla qualificazione – dice il presidente Marco Romagnoli – innanzi tutto per riscattare la sconfitta di domenica e poi perché la società ha sempre rispettato e tenuto in alta considerazione il torneo di Coppa. Oltre a essere una vetrina importante, ci dà la possibilità di far giocare di più i ragazzi nell’ottica di valorizzarli e fargli fare esperienza". Dopo la parentesi di Coppa si riprenderà il filo del campionato, cercando di rimediare al passo falso di con l’Osimana. "Già, domenica non siamo stati bravi a segnare, peccato... – rimarca Romagnoli – pur avendone avuta la possibilità. Dopo, nella ripresa, gli avversari si sono chiusi e non era semplice scardinare la retroguardia. In ogni caso guardiamo avanti. La prossima partita giocheremo a Fabriano, dove andremo per riscattarci. Abbiamo quindi, in pochi giorni, una doppia possibilità di rifarci e rinfrancarci". In classifica il Fabriano Cerreto ha 3 punti come il Tolentino ed è reduce dal successo 2-0 sul campo del Montefano: una vittoria, forse anche a sorpresa, che è andata a riscattare il ko interno e l’eliminazione dalla Coppa patiti al cospetto dei "cugini" del Matelica.

m. g.