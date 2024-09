Coppa Italia Eccellenza. Tour de force Certaldo. Fucecchio, basta il pari

In un avvio di stagione fitto di impegni, come fossero professionisti, i giocatori del Certaldo sono pronti a tornare in campo stasera per il ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Alla quarta partita in dieci giorni, oggi alle 20.45 i viola valdelsani ricevono al Comunale la Colligiana partendo dal pareggio a reti bianche dell’andata. I ragazzi di mister Corsi vengono da una sofferta quanto bella vittoria in campionato a Perignano, rimontando nel finale il gol incassato nella prima frazione, come ha sottolineato lo stesso allenatore: "È stata una vittoria bellissima in un campo storicamente difficile per noi – ammette il tecnico di Certaldo –. Dopo la grande sofferenza del primo tempo i ragazzi sono andati oltre la fatica e le difficoltà".

I biancorossi di Colle val d’Elsa, inseriti nell’altro girone di campionato, hanno invece potuto svolgere una tradizionale settimana di lavoro con l’entusiasmo a mille dopo le due vittorie consecutive contro Grassina e Foiano senza subire reti. Probabile qualche rotazione in casa Certaldo, visto che domenica prossima ci sarà subito un altro match di campionato, quello interno contro il quotato Viareggio. In caso di ulteriore parità al 90’ si procederà all’esecuzione dei rigori.

L’incontro si sarebbe dovuto disputare mercoledì scorso, ma in quella data il Certaldo ha recuperato la gara rinviata alla prima giornata, così come il Castelnuovo Garfagnana. Ecco perché anche il Fucecchio ha dovuto attendere oggi per ospitare i garfagnini nel return match dello stesso primo turno di coppa. Grazie a un gol di Sciapi i bianconeri si sono aggiudicati l’andata e quindi stasera alle 20 al Corsini hanno a disposizione due risultati su tre per qualificarsi. Mister Dell’Agnello può contare su un gruppo coeso che quando scende in campo lo fa con organizzazione e idee chiare, come domenica scorsa a Viareggio. Semmai serve crescere dal punto di vista finalizzativo perché un solo gol in 4 gare è troppo poco per quanto hanno creato i bianconeri.

Simone Cioni