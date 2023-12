Coppa Italia femminile

RINASCITA DOCCIA

0

SPEZIA

5

RINASCITA DOCCIA: Schiavone; Campagni, Piccini, Innocenti N., Brunetti (64’ Papi), Buratti, Metti (54’ Campi), Innocenti V. (57’ Battistoni), Vespi, Mani, Viggiano. A disp: Baglioni, Nigro, Mancia, Sabatino All. Bellucci.

SPEZIA: Maarouf (87’ Costantini); Barraza, Tumane, Lehmann, Monetini; Dezotti, Sudyk (57’ Del Freo), Ciccarelli (70’ Passalacqua); Lo Vecchio, Vacchino (75’ Lombardo), Buono (60’ Duce). A disp: Manea. All. Morbioni.

Arbitro: Papi di Prato.

Reti: 3’ Sudyk, 7’ Dezotti, 21’ Lo Vecchio, 83’ Lehmann, 92’ Monetini.

FIRENZE – Ottima prestazione delle aquilotte che passano il turno in Coppa Italia. 5-0 il risultato finale, al termine di un’ottima prestazione di tutte e 15 le ragazze che hanno giocato. Una partenza di grande grinta e dopo soli 7’ la partita era già in ghiaccio, grazie ai gol di Sudyk e di Dezotti, su grandi assist di Ciccarelli prima e di Sudyk stessa dopo. Chiude il primo tempo sul 3-0 lo Spezia, grazie ad un altro contropiede della Lo Vecchio. Nella ripresa, da segnalare una traversa di Barraza a metà della ripresa; poi i gol di Lehmann di testa su corner di Lo Vecchio e di Monetini in contropiede nel finale, chiudono la gara sul 5-0. Esordio per Costantini in porta e un plauso per tutte le ragazze, specie Carlotta Buono, sempre più vicina alla forma che tutti conoscono.

Prossimo impegno di Coppa Italia il 4 febbraio ottavi di finale Moncalieri-Spezia. Il campionato di serie C invece, riprenderà il prossimo 14 gennaio con la gara Spezia-Rinascita Doccia.

M.Z.