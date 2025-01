COPPA ITALIA FEMMINILE. Pari per le milanesi nell’andata dei quarti

Due pareggi, entrambi per 1-1. Grande equilibrio nelle due gare giocate a Milano che hanno chiuso l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia Femminile (ritorno il 28 gennaio). Al ‘Vismara’ vantaggio viola nel primo tempo con un rigore di Severini, pari in avvio di ripresa della squadra di Bakker con un destro di Arrigoni. In serata, altro 1-1, all’Arena Civica tra Inter e Sassuolo.

Ora testa al campionato. Punti pesanti in palio nella sfida tra Inter e Como, con le nerazzurre che sperano di avvicinarsi alla vetta e le lariane che per qualificarsi alla poule scudetto devono guardarsi le spalle dal ritorno del Milan, staccato di 4 lunghezze. Rossonere impegnate in casa della Sampdoria.

M.B.