Coppa Italia femminile. Spezia Women promosso ai quarti. Successo di rigore a Moncalieri

Moncalieri

4

Spezia women

5

dopo i rigori (1-1)

MONCALIERI: Milone, Trapani, Tosetto,Concalves, Civalleri, Aimetti, Correale, Bonanno, Belo (70’ Bilotta), Gueli, Ceppari. A Disp: Fiordispina, Stranieri, Colluccia, Thajrai, Marino, Seren, Levis. All. Ferrarese.

SPEZIA WOMEN: Maarouf, Barraza (85’ Monetini),Tumane (65’ Manea), Lehmann, Duce; Dezotti, Ciccarelli, Sudyk, Lovecchio, Vacchino (70’ Del Freo), Buono. A disp: Costantini, Nkamo, Passalacqua, Skucka, Lombardo, Sansevieri. All. Benfari, R.T Morbioni

Arbitro: Matteo Moncalvo di Collegno.

Reti: 30’ Ceppari, 62’ Lovecchio. Rigori: Dezotti (Sp) gol - Gueli (Mo) parato - Del Freo (Sp) gol- Tosetto (Mo) gol - Manea (Sp) gol - Correale (Mo) gol - Ciccarelli (Sp) gol - Ceppari (Mo) gol - Lehmann (Sp) parato - Trapani (Mo) fuori.

MONCALIERI – Grande prova delle aquilotte a Moncalieri contto la squadra dell’ex Ferrarese, vittoria con il cuore anche contro decisioni contrarie e sfavorevoli del pessimo arbitro Moncalvo, non nuovo a giornate storte e non adatto a questi livelli. La Coppa per il team di Armando Conte è un obiettivo, ora lo Spezia affronterà l’Orobica a Castelnuovo ad aprile, bergamasche che hanno liquidato in casa la Tharros 3-1. Venendo alla partita primo tempo in cui lo Spezia ha dominato creando situazioni da gol non sfruttate, ma alla prima occasione entra in scena l’arbitro invertendo un fallo subito da Dezooti da parte di Ceppari e dalla punizione viene concesso un rigore per un fallo almeno un metro fuori area. A metà ripresa Milone scalcia dopo un contatto in area Buono, l’arbitro ammonisce la giocatrice ma non concede da regolamento rigore con espulsione. Poi Lovecchio con una giocata delle sue riporta tutto in parità, si va dal dischetto e il Moncalieri sbaglia l’ultimo penalty con Trapani. Lo Spezia è meritatamente ai quarti.

Marco Zanotti