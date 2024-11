Coppa Italia, Grassina ok. Simoni firma per i quarti

GRASSINA

3

FORTIS JUVENTUS

1

GRASSINA: Merlini, Bini (59’ Meazzini), Fabiani, Tomberli, Caschetto (61’ Senthilkumar), Pampalone (61’ Dini), Conversano, Mazzanti (88’ Rafanelli), Baccini, Lebrun (64’ Simoni), Betti. A disp.: Bartoli, Chiti, Alfarano, Parrini. All.: Cellini.

FORTIS JUVENTUS: Aglietti, Cirasella, Paterno. Gianassi (80’ Donatini), Salvadori (55’ Gurioli), Galeotti, Morozzi, Macchinelli (45’ Raimondi), Giusti, Masini (45’ Serotti), Niccoli (70’ Baggiani). All.: Morandi.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Reti: 4’ Masini; 55’ Betti; 75’, 93’ Simoni.

Con un secondo tempo giocato quasi alla perfezione il Grassina liquida la Fortis e guadagna l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di casa colpita a freddo per il gol di Masini su assist di Giusti, al 30’ con Baccini falliva un calcio di rigore finito sul palo. Mazzanti in due occasioni sprecava il gol del vantaggio.

Nella ripresa, tutt’altra musica: al 55’ Betti (di nuovo in gol) con un guizzo vincente da due passi da Aglietti riapriva la gara. L’inserimento di Simoni (nella foto) ha dato più spessore alla manovra del Grassina, con il rossoverde mattatore al 75’ e al 93’ con due gol pregevoli che regalano il successo alla sua squadra. La Fortis nonostante le tante quote in campo ha fatto la sua partita ma alla fine si è dovuta arrendere. Nel prossimo turno il Grassina dovrà vedersela con la vincente di Scandicci-Sestese.

G. Puleri