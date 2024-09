Coppa Italia, i primi verdetti. Lo Scandicci passa ai rigori. Impresa Fortis contro l’Antella

Per la Coppa Italia di Eccellenza si sono giocate le gare di ritorno del 1° turno. Questi i risultati

Scandicci-Rondinella (1-2) 4-3. d.c.r. Ci sono ivoluti i rigori per decidere la vincente fra lo Scandicci e Rondinella. Dopo il vantaggio al 31’ dei locali con Poli, la Rondinella prima su Mazzolli poi su Antongiovanni non aveva fortuna. Al 90’ il pareggio: angolo di Migliorini stacco di testa di Perini (classe 2006) che batteva Fedele. Al 99’ Perini veniva atterrato in area, dal dischetto Polo portava in vantaggio la Rondinella. Per l’effetto del risultato dell’andata (1-0 per lo Scandicci) si va subito i rigori. Dal dischetto lo Scandicci realizzava con La Rosa, Gasparini e Tommaso Del Pela, mentre la Rondinella con Frezza. Hanno fallito Del Pela Niccolò (fratello di Tommaso), Baldesi (Scandicci), Laverone, Antongiovanni (Rondinella). Prossimo avversario per lo Scandicci fra la vincente di Sestese-Lanciotto.

Antella 99-Fortis Juventus 0-2 (all’andata 2-1). Sul campo dell’Antella la Fortis fa l’impresa e passa il turno. Primo tempo sostanzialmente equilibrato e senza gol, la ripresa è stata più interessante. Dopo che l’Antella in un paio di finalizzazioni non riusciva a trovare lo specchio della porta con Merciai e Sacha Manetti, lo trovava la Fortis in contropiede con Raimondi al 69’ su un servizio di Baggiani. L’Antella ci provava con maggior insistenza, ma la difesa della Fortis a denti stretti reggeva bene. Poi, un altro contropiede vincente di Masini su servizio di Raimondi, regalava alla Fortis un gol importante per guadagnare il passaggio del turno e il primo successo stagionale. I prossimi avversari per la Fortis, la vincente di Affrico-Grassina.

Giovanni Puleri