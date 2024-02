COPPA ITALIA. Il Prato Under 19 vola ai quarti di finale

Il settore giovanile dell’Italgronda Futsal Prato di nuovo in evidenza a livello nazionale. Con la sua formazione Under 19, infatti, il club pratese ha raggiunto i quarti di finale della Coppa Italia. Questo grazie al successo ottenuto ai danni del X Martiri Ferrara, battuto per 5-2 nella gara unica degli ottavi disputata al Pala Keynes, grazie alla doppietta di Rocchini e ai gol singoli di Masini, Gamannossi e Donelli. Questa la squadra vincente schierata dal tecnico Grisolini: Bruscagli, Rocchini, Baldi, Gamannossi, Gelli, D’Oronzio, Masini, Bruno, Disca, Venturi, Donelli, Bianconi. Ora si attende l’esito degli altri confronti degli ottavi per conoscere quale sarà il prossimo avversario dell’Italgronda Futsal Prato.

M.M.