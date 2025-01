Coppa Italia La Massese approda in finale. Ponsacco piegato alla lotteria dei rigori

mobilieri ponsacco

4

MASSESE

5

d.t.r. (1-1)

MOBILERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani, Fischer(33’st Crecchi) Volpi(41’st Regoli), Colombini, Di Giulio,Pini(19’st Burato), Borselli, Andreotti(28’st Imbrenda),Pallcecchi,Riccomi (6’st Marrocco) A disp. Lampignano, Mancini, Pisani,Guerrucci All. Tocchini.

MASSESE: Mariani, Mapelli, Quilici, Brizzi(11’st Cecilia), Andrei(19’st Vignali), Favret, Bertipagani(4’st Lorenzini), Costanzo, Buffa, Anich, Bartolomei(5’st Ferrara). A disp.: Cozzolino, Bossini, Romiti, Rami, Lazzini. All.: Pisciotta.

Arbitro: Monti di Firenze.

Marcatori: 33’pt Volpi, 13’ st Ferrara.

Note: osservato 1’ di silenzio per Agroppi. Ammoniti: Mapelli, Crecchi, Pallecchi, e mister Tocchini. Angoli: 5 a 10 per la Massese. recupero: 1’ pt; 6’ st. Spettatori 200 circa.

PONSACCO – E la formazione della Massese allenata da Pisciotta a prenotare la finale di Coppa Italia che si disputerà il 22 gennaio nel centro sportivo “Gino Bozzi“ alle Due Strade di Firenze, avendo superato i Mobilieri Ponsacco ai tiri di rigore. E stata una gara avvincente che ha creato i presupposti per tutte due le formazioni di potere accedere alla finale del torneo tricolore. E’ stato necessario ricorrere ai tiri di rigore in quanto i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1. I risultati e la posizione playoff del campionato dava favorita la Massese ultimamente brillante antagonista del Camaiore, mentre per i rossoblù un incertissimo campionato in zona playout.

La semifinale però ha seguito un altro schema sopratutto per il Ponsacco che ha ritrovato energie ed estro. Ha carburato con fatica la squadra bianconera nella prima mezz’ora tenuta sotto scacco dai mobilieri, insidiosi con Di Giulio al 2’. La Massese, però, ha fatto vedere di che pasta è fatta e quando si sono mossi Mapelli, Costanzo e Anich il Ponsacco ha iniziato a soffrire. I bianconeri hanno trovato un autentico baluardo nel portiere Campinotti che ha sfoggiato quattro prodezze consecutive al 38’, 39’e 40’ facendo disperare un eccellente Anich. Il portiere rossoblù poi si è rupetuto al 41’ neutralizzando un tiro ravvicinato di Buffa. Non aver concretizzato le occasioni ha ridato energia al Ponsacco che al 43’ in ripartenza è riuscito a sbloccare la partita con Volpi che trova la difesa Massese impreparata.

La ripresa ha dato vigore al Ponsacco ma la svolta c’e stata al 13’ con Fisher che ha arpionato Bertipagani in area. Da dischetto Buffa colpisce la traversa Buffa, me il neo entrato Ferrara bruciato tutti firmando il pareggio. La Massese prova a ribaltare il risultato cercando di evitare la lotteria dei calci di rigore, dove il Ponsacco aveva vinto tutte le sfide di Coppa Italia. Da gli undici metri è prevalsa la maggiore freddezza della Massese per avere la meglio dei rossoblù.

Luciano Lombardi