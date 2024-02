Coppa Italia. Ora il Terranuova va a caccia di gloria nella fase nazionale

Terminata la fase regionale, sta per iniziare la fase nazionale della 57ma edizione della Coppa Italia di Eccellenza. Diciannove le squadre che vi prenderanno parte con la Toscana che vedrà il Terranuova Traiana, battuto lo Sporting Cecina, giocarsi il trofeo. La prima parte della competizione nazionale è organizzata, in triangolari e abbinamenti e proseguirà con le sfide di andata e ritorno dei quarti di finale e delle semifinali che porteranno alla finale in gara unica in campo neutro, in programma il 17 aprile, a due giornate dal termine del campionato. Un impegno che la squadra di Becattini, che nel girone di ritorno ha già affrontato Mazzola e Siena e deve quindi ancora incrociare Sinalunghese, Colligiana e Asta, vuole onorare. La prima giornata dei triangolari e le gare di andata degli accoppiamenti è mercoledì 14 febbraio alle 14,30. In palio la promozione diretta in Serie D. Il Terranuova Traiana giocherà in casa, allo stadio Matteini, contro il Terre di Castelli (Emilia Romagna). Di seguito il programma: seconda gara triangolari-ritorno accoppiamenti: 21 febbraio; terza gara triangolari-ritorno accoppiamenti: 28 febbraio; quarti di finale, andata: 6 marzo e ritorno: 13 marzo; semifinali, andata: 20 marzo e ritorno: 3 aprile. Finale: 17 aprile.