Coppa Italia Pienza cerca il colpo

Ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione con il Pienza chiamato ad affrontare un ostacolo decisamente impegnativo: alle 17, infatti, i biancorossi scenderanno in campo a Monte San Savino per incontrare quel Sansovino che attualmente, nel girone C, è al terzo posto della classifica del campionato. La compagine senese, invece, non attraversa purtroppo un periodo particolarmente felice: è infatti penultima in graduatoria con 7 punti in nove partite e proprio domenica scorsa ha perso in casa un delicato scontro diretto con il Lucignano per 2-1. I biancorossi, per quanto scritto finora, devono allora sentirsi vittime sacrificali degli aretini? Assolutamente no. Anzi, proprio un eventuale colpaccio nel match di oggi, potrebbe rappresentare la chiave di volta per una efficace reazione anche in campionato. Si decide quindi tutto nella giornata di oggi: partita secca. Pienza, batti un colpo!

Giuseppe Stefanachi