COPPA ITALIA PROMOZIONE. Alberoro in semifinale. Bernacchia decisivo

Prosegue la corsa dell’Alberoro nella Coppa Italia di Promozione. La formazione rossoblù ha vinto, 2-1, in rimonta sul campo del Montalcino conquistando l’accesso alle semifinali della fase toscana della manifestazione dove affronterà l’Antella. Una gara che si è risolta proprio sui titoli di coda. I padroni di casa erano passati in vantaggio in avvio (12’) con D’Aniello che riesce a battere Calamati su un cross. Il pareggio dell’Alberoro arriva poco dopo la mezz’ora (33’) grazie a Scatizzi che riceve palla in area e davanti al portiere avversario non fallisce l’1-1. Quando la partita sembra avviarsi verso i supplementari, in pieno recupero (93’) Bernacchia, approfitta di un errore in disimpegno dell’estremo senese e trova il gol decisivo che manda i suoi in semifinale.