Coppa Italia Promozione. Antella vince e corona un sogno. Ora la finale contro ll Lebowski

ANTELLA

2

ALBERORO

1

ANTELLA: Vadi, Cipriani, Manetti Sach., Merciai (73’ Sormani), Mignani, Rossi, Picchi, Tacconi (78’ Biondi), Santucci, Maresca, Manetti Sam. (65’ Castiglione). All.: Morandi.

ALBERORO: Calamati, Bindi E. (58’ Jaupaj), Cinini, Chiasserini (69’ Gallorini), Bindi M., Tiezzi (71’ Bernacchia), Panaro (46’ Coglitore), Galantini (78’ Polvani), Pasqui, Scatizzi, Bastianelli. All.: Bernacchia.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Marcatori: 41’ Santucci, 75’ Tacconi, 83’ rig. Bastianelli.

Note: spettatori 400 circa. Angoli: 7-3. Ammoniti: Mignani, Picchi, Manetti Sam., Santucci, Tacconi, Chiasserini. All’89 espulso diretto Gallorini.

PONTE A NICCHERI – Con una prestazione perfetta, lottando su ogni pallone l’Antella prevale sull’Alberoro e vola in finale di Coppa Italia di Promozione. Un risultato desiderato, cercato e pure meritato che spalanca le porte a una finale che per strani giochi del destino il 10 aprile sarà tutta fiorentina: la finalissima si disputerà infatti al "Bozzi" fra l’Antella e il Centro Storico Lebowski, vittorioso sul San Marco Avenza.

Per i biancocelesti è sicuramente un risultato storico: una bella favola. Le favole per essere belle devono essere completate e l’Antella è pronta a coronare questo sogno mai raggiunto dalla società. Dopo un primo tempo vibrante con vari tentativi falliti per un soffio, per i biancocelesti i due gol vincenti portano la firma di due giocatori di spessore, Santucci e Tacconi, che diventano determinanti per queste sfide del decisive.

Sul finire del primo tempo (41’) arriva il vantaggio dell’Antella: Tacconi serve un assist a Santucci che a botta sicura batte Calamati. Nella ripresa la sfida diventa ancora più interessante, con l’Antella che chiude ogni varco puntando subito di rimessa.

Al 75’ Santucci restituisce il favore a Tacconi che con un bel gesto tecnico segna il raddoppio.

Ultimo episodio rilevante all’83’, quando c’è una mischia in area dei padroni di casa: Santucci nel tentativo di liberare ostacola Scatizzi provocando un penalty che consente a Bastianelli di ridurre lo svantaggio.

G. P.