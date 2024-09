Coppa Italia Promozione. Bibbiano e Boretto iniziano a suon di reti. Il Montecchio rimanda il Vezzano all’inferno

Subito sonanti poker per Bibbiano/San Polo e Boretto all’esordio stagionale nei quadrangolari della Coppa Italia di Promozione. La truppa del confermato Andrea Tedeschi supera alla distanza la matricola Monticelli calando un poker tutto nella ripresa: apre le danze il baby Rozzi (2004), fra i più positivi dell’ultima stagione, acuto del capitano e mediano Benassi, infine doppietta del bomber Gargiulo, acquisto estivo dal Campagnola.

Il Boretto espugna in rimonta (4-2) il "Compagnoni" nel derby col Luzzara caratterizzato da diverse palle-gol. Al 4’ l’ex di turno Ennamli si guadagna un penalty per un fallo di mani in area e firma dal dischetto il vantaggio che viene annullato prima del riposo dal diagonale del pari ruolo Perlaza (ex Noceto) che riporta in parità gli ospiti. All’ora di gioco, un’azione insistita del rossoblù Faraci viene stoppata irregolarmente in area e il secondo rigore di giornata è trasformato nuovamente da Ennamli, ma quasi subito il Boretto firma il 2-2 in mischia grazie a Marcheselli. A metà ripresa, il mediano Nicolò Parmeggiani firma il sorpasso grazie ad un tiro a giro da fuori area e in pieno recupero pregevole incornata di Sassi su corner.

Emozioni concentrate tutte nel finale in Montecchio-Vezzano: gli ospiti rimontano da 0-2 a 2-2, ma al 6’ di recupero i giallorossi esultano (3-2) grazie alla zampata del puntero Boselli, ingaggiato dai parmensi del Cervo Collecchio. Lo stesso Boselli aveva aperto le marcature ad inizio del secondo tempo, quindi raddoppio di Sarr e a tempo scaduto gli ospiti avevano rintuzzato grazie al puntero Spadacini e allo stopper Alex Grossi. Un double del centrocampista Stefano Barilli consegna al Campagnola il derby contro la Sammartinese. L’acuto del centrocampista Ventura fa scattare il Masone, immediatamente riagguantato dalla Sanmichelese con il reggiano doc Peddis e poi sorpassato da Baisi a 10’ dal gong. Non basta una doppietta del bomber Barozzi al Baiso per piegare i formiginesi dello Smile che rimontano due volte e alla fine strappano un punto in trasferta. Tutto nella ripresa per il derby ceramico fra Castellarano e Casalgrande coi locali sospinti dall’invenzione del baby Bettelli e ripresi dal bomber Veronesi.

I risultati

Girone 3: Bibbiano/San Polo-Terme Monticelli 4-0; Montecchio-Vezzano 3-2. Girone 4: Sorbolo Biancazzurra-Carignano 2-1; Luzzara-Boretto 2-4. Girone 5: Castellarano-Casalgrande 1-1; Masone-Sanmichelese 1-2. Girone 6: Bagnolese-Riese 0-0; Campagnola-Sammartinese 2-0. Girone 8: Baiso/Secchia-Smile 2-2; Fiorano-Colombaro 1-1.

Eccellenza e Promozione domenica prossima affronteranno la prima di campionato, mentre la Coppa Italia tornerà mercoledì 11 settembre col secondo turno.

Federico Prati