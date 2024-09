Coppa Italia Promozione. Derby tra Belvedere e Atletico Maremma

Inizia oggi la stagione della Promozione con l’antipasto della Coppa Italia che vedrà due incontri per le formazioni maremmane. Delle quattro squadre della provincia di Grosseto iscritte, oggi ne scenderanno in campo tre. La prima a giocare sarà il Massa Valpiana che alle 16.30 farà il suo esordio in quel di Piombino sfidando l’Atletico nel primo match del triangolare che comprende anche la Geotermica. Quest’ultima formazione infatti alla prima giornata riposa e scenderà in campo mercoledì 18 nel secondo match contro la perdente di oggi. Il terzo e decisivo incontro del triangolare si giocherà invece mercoledì 2 ottobre. Il Massa Valpiana reduce dalla vittoria della Prima categoria si presenta con un organico nuovo rispetto allo scorso anno. Derby maremmano invece alle 18 tra Belvedere Grosseto e Atletico Maremma: oggi alla Corte degli Ulivi le due formazioni si affrontano subito con tanti ex compagni che si ritrovano. Del triangolare fa parte anche l’Invictasauro, che entrerà in gioco da mercoledì 18. In casa Belvedere in settimana ci sono stati dei nuovi ingressi nello staff tecnico. Il vice allenatore di mister Nicola Giallini sarà Violi Shaba. Con un’esperienza in settori giovanili importanti e una passione innata per il calcio, Violi porterà nuove idee e tanta energia al team. La sua capacità di leggere il gioco e il suo impegno nel far crescere ogni giocatore saranno fondamentali per affrontare la stagione. Confermato anche Luigi Valleriani, come preparatore dei portieri. Sotto la guida di mister Giallini, Valleriani continuerà a far crescere i portieri, cercando di portarli a livelli sempre più alti. La sua competenza e passione e il suo livello di preparazione sono una garanzia per il Belvedere. Il programma: alle 16.30 Atletico Piombino-Massa Valpiana, alle 18 Belvedere Grosseto-Atletico Maremma.