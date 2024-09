Coppa Italia Promozione. La Vigor Castelfidardo pareggia in casa contro l’Appignanese

VIGOR

1

APPIGNANESE

1

VIGOR : Boninfante, Carletti, Perna, Nasif, Valler, Kante, Ballarini, Mosca, Stampella, Ascani, Kurti. A disp.: Mazzantini, Magi, Bandanera, De Maio, Garofolo, Gioielli, Storani, Testa, Barigelli. All. Malavenda.

APPIGNANESE: Giachetta, Picchio, Giampaoletti, Rapaccini, Fagiani, Brandi, Trulli, Gagliardini, Pistelli, Medei, Ribichini. A disp.: Piercamilli, Pasqui, Zitti, Chiariotti, Fermani, Gesuelli, Ghannaoui, Tayed, Carboni. All. Cantatore.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Reti: 5’ st Gagliardini, 29’ st Valler.

L’Appignanese allenata da Cantatore (foto) gioca bene a casa della quotata Vigor Castelfidardo una partita condizionata dal caldo e combattuta a centrocampo. Nella ripresa passa in vantaggio la formazione ospite con la bella conclusione di Gagliardini, al 29’ la risposta della squadra di casa con Valler che trova lo spiraglio giusto per spedire la palla alle spalle del portiere. Il pareggio è un risultato giusto. Adesso in casa Appignanese il pensiero è rivolto a sabato per il debutto in campionato in casa del Villa San Martino dove sarà assente per squalifica Brandi.