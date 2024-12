Coppa Italia Promozione. Oggi a Pianella la Chiantigiana sfida l’Alberoro

Mercoledì di Coppe nel mondo del calcio dilettanti: nel quadro della Coppa Italia di Promozione, oggi alle 15 si incontrano a Pianella la Chiantigiana e l’Alberoro, mentre per la Coppa Toscana di Prima categoria stasera alle 20 verrà dato il fischio di inizio di Ambra-Amiata. Per la Chiantigiana è l’occasione per dare un seguito alla bella vittoria ottenuta domenica scorsa in campionato a Rufina, anche se lo stesso Alberoro è fresco reduce dal successo corsaro a Settignano di tre giorni fa. E la classifica? Non ci dà indicazioni particolari: l’Alberoro ha 17 punti e la Chiantigiana 16. Partita apertissima in cui ogni pronostico è semplicemente azzardato! In Ambra-Amiata, invece, la classifica fa pendere la bilancia dalla parte degli amaranto, che finora hanno messo insieme in campionato 16 punti nel girone F. Nel girone E gli aretini sono a quota 12. La compagine di Abbadia ha collezionato quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, segnando e subendo 14 reti.

Giuseppe Stefanachi