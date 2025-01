Coppa Italia, questo pomeriggio la semifinale in casa della Sestese. Castiglionese in campo. Fani sogna la finale

Tutto in 90 minuti possibilmente cercando di andare ad evitare la lotteria dei calci di rigore. Ecco cosa attende la Castiglionese questo pomeriggio quando alle 14.30 sarà di scena allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino per affrontare i padroni di casa della Sestese. In palio c’è il pass per la finalissima della Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di Fani arriva all’appuntamento dopo aver registrato, prima della sosta natalizia, il passo falso in casa del Grassina e domenica scorsa il pari interno (giocando sul campo dell’Olmoponte) a reti bianche contro il fanalino di coda Sinalunghese. Una partita in cui il portiere viola, Belli, è stato il grande protagonista neutralizzando il tiro dal dischetto dell’ex Redi. Adesso però il campionato passa in secondo piano, anche se la Castiglionese è al comando del girone B di Eccellenza. La concentrazione è tutta nei prossimi 90’ di gioco che hanno la loro discreta importanza vista la posta in palio che permetterebbero poi di andare ad affrontare in trasferta il prossimo 22 gennaio la vincente di Mobilieri Ponsacco-Massese. Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ i calci di rigore per decretare la squadra vincitrice del confronto.

La Castiglionese arriva all’appuntamento comunque sia con l’entusiasmo dettato dalla possibilità di cullare il sogno di uno storico double (Coppa e campionato) e poi perchè la squadra di Fani al netto delle ultime due partite ha comunque sempre mostrato buone trame di gioco unite a solidità difensiva. Certo il secondo impegno a pochi giorni di distanza dalla sfida di domenica scorsa comporterà avvicendamenti dove possibile. Da Castiglion Fiorentino intanto sono in partenza i tifosi viola un nutrito gruppetto sarà al seguito di Falomi e compagni in una partita che rappresenta comunque un appuntamento con la storia.