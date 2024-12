Coppa Italia: Rimini sfida Team Altamura per un posto in semifinale

"C’è in palio una semifinale. Sarà una partita tosta". Ripensa al cammino compiuto sin qui in Coppa Italia, Antonio Buscè, ma preferisce non guardare troppo lontano. La politica dei piccoli passi, in fin dei conti, ha sempre accompagnato l’allenatore del Rimini che anche pensando al Team Altamura non abbassa la guardia. "Perché non ci sono partite facili in campionato, ma nemmeno in coppa – va al punto – Affrontiamo una squadra di un altro girone e abbiamo voglia di confrontarci. È una bella vetrina, una competizione alla quale noi teniamo molto". E, allora, Buscè non pensa alle porte che, per chi vince la coppa, si apriranno in chiave playoff. "Pensiamo soltanto al passaggio del turno, come del resto abbiamo fatto fino a questo momento". Poi la fotografia dell’avversario mettendone in risalto, come sempre, i punti forti. "È una squadra che tende a giocare palla a terra, ha giocatori bravi, dinamici, di qualità, uno su tutti è Rolando, che spesso è quel giocatore che dà qualcosa in più a questo gruppo. L’Altamura la partita tende a farla, giocano a calcio. È una squadra che quando deve fare il lavoro sporco lo sa fare: le seconde palle, nella guerra, nelle palle sporche è scaltra".

La lista degli indisponibili è lunga. Naturalmente non ci sarà Cernigoi che oggi verrà operato dopo la lesione del crociato del ginocchio. Non ci sarà Gorelli (distorsione alla caviglia) e nemmeno Cinquegrano (problema muscolare). Niente trasferta in Puglia neanche per Chiarella, stoppato in extremis dall’influenza. Che in settimana ha messo ko anche Dobrev. "Da Pineto siamo usciti con le ossa rotte – non può dire altro l’allenatore del Rimini – Ma rientrerà De Vitis che ormai si è buttato alle spalle l’infortunio. Megelaitis (nella foto)? Non ha nessun problema fisico. Con il Pineto c’è stato solo un errore nella compilazione della distinta. Non ha giocato per scelta, non per infortunio", chiarisce Buscè.

Ed è quasi un sospiro di sollievo considerando che la difesa biancorossa, anche in vista dell’ultima gara di campionato, domenica al ’Neri’ contro il Carpi. Chi sicuramente ci sarà questa sera ad Altamura sarà un gruppo di valorosi tifosi riminesi. "Che ringraziamo. Non è la trasferta più agevole di questo mondo e per di più infrasettimanale – riconosce Buscè – Per noi è un piacere e un orgoglio non sentirci mai soli".